Sant Fruitós de Bages dedica el 2026 a l'artista Pere Clapera Argelaguer
El consistori vol donar a conèixer la figura del dibuixant i pintor nascut a la localitat amb un any temàtic que comissari Ovidi Cobacho
La primera actuació serà una exposició d'esbossos dels jugadors del Barça dels anys 50 que tindrà lloc aquest gener a la biblioteca
Sant Fruitós de Bages retrà homenatge al dibuixant i pintor Pere Clapera Argelaguer (1906-1984) al llarg del 2026, amb un any temàtic comissariat per Ovidi Cobachodurant el qual es programaran diverses activitats i s'estudiarà la seva vida i la seva obra.
L'ajuntament de la vila bagenca aprofitarà el 120è aniversari de Clapera per posar en relleu la trajectòria d'un artista del municipi que va excel·lir en diverses tècniques artístiques i va sovintejar l'activitat expositiva a Barcelona, on va morir fa 41 anys.
Nascut a Sant Benet
Pere Clapera Argelaguer va néixer el 1906 a Sant Benet de Bages, fill de Joan Clapera Rafia, jornaler habitant a la fàbrica que l'any següent va adquirir la mare del pintor Ramon Casas, i Andreua Argelaguer. En la seva faceta creativa, Pere va destacar tant en el dibuix, que dominava de manera brillant, com en la pintura. El fruitosenc va destacar en l'observació i la representació de la figura humana, i va mostrar sempre voluntat pel traç figuratiu.
Al llarg de la seva carrera, Clapera va fer obra gràfica i peces artístiques, exercitant un ampli ventall de tècniques i temàtiques. El seu estil sobresurt per la destresa en el retrat, l'esbós ràpid, la captura de l'expressivitat i el traç segur i precís en el moviment.
Divulgar aquest llegat és l'objectiu de l'Any Clapera, durant el qual també es farà un treball de recerca i documentació de la seva vida i la seva obra. Segons els promotors de la iniciativa, actualment no hi ha cap biografia ni estudi exhaustiu de l'artista.
Exposició en clau barcelonista
La primera actuació del programa serà l'exposició d'esbossos que Clapera va fer dels jugadors del Barça als anys 50, un conjunt que forma part del fons artístic de l'Ajuntament. La mostra s'inaugurarà el 22 de gener, en el marc de la Festa Major d'Hivern, i coincidint amb la commemoració de la seva mort, el 22 de gener del 1984. Aquesta data s'ha aconseguit saber a través del certificat de defunció localitzat en una de les primeres accions del treball d'investigació que s'està duent a terme per tenir una visió detallada de la vida de Pere Clapera i Argelaguer.
- Mor als 72 anys Jordi Perich, històric cuiner del restaurant Cal Carter de Mura
- El tercer premi de la Loteria de Nadal, el 90693, deixa 50.000 euros a Monistrol de Montserrat
- Loteria de Nadal 2025 en directe: segueix el sorteig, minut a minut
- Trànsit avisa que la neu pot afectar carreteres properes al túnel del Cadí les pròximes hores
- Una nevada afecta totes les cotes a la Cerdanya
- Aquests són els animals que pots veure lliures al riu Cardener al seu pas per Manresa
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
- Confirmat per l'Estatut de Treballadors: treballar en aquest horari dona dret al plus de nocturnitat