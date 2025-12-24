Las Vegas obre una finestra a Montserrat amb deu pintures
El restaurant manresà i el Grup de Recerca Humanística de Cal Gravat mostren quadres d’artistes com Marzo-Mart, Centellas i Sarradell
Les parets del restaurant Las Vegas de Manresa ja tornen a lluir la seva condició d’espai expositiu amb una desena de pintures d’artistes catalans que tenen el massís de Montserrat com a tema. D’aquesta manera, la proposta organitzada per l’establiment i el Grup de Recerca Humanística de Cal Gravat (Grehvat.0), que coordina Ovidi Cobacho, se suma a la commemoració del mil·lenari de l’abadia.
Les obres es podran veure en l’horari d’obertura del restaurant fins a les festes de la Llum, al mes de febrer. La selecció inclou vistes i perspectives de la serralada signades per artistes de la talla dels manresans Manel-Marzo Mart i Miquel Torra Serra, fill del Bar Nen de la carretera de Cardona (actualment és el bar-restaurant Cal Manel), l’aquarel·lista de Monistrol de Montserrat Joan Centelles, el terrassenc Joan Esponellà, l’igualadí Joan Pelfort, el lleidatà Joan Serra Melgosa, el barceloní Àngel Oliveras Guart i Maria Ara Sarradell, una artista de Barcelona molt vinculada a Manresa que va pintar la figura de la Mare de Déu montserratina.
Un any d'art al centre de Manresa
Amb aquest projecte que els clients de Las Vegas podran gaudir durant bona part de l’hivern, l’establiment de restauració posa el llacet a un any en el qual ha acollit diferents propostes pictòriques. Durant el 2025, les parets han estat l’espai d’exhibició de l’obra d’Àngel Badia Camps, Francesc Arola, Joan Abancó i Josep Vila Closes, a més d’una artista contemporània, la dissenyadora Núria Malé.
