Mama Dousha anuncia que serà pare amb la seva nova cançó 'Mama'
El cantant dedica la balada a la seva parella i a totes les futures mares del món
ACN
Barcelona
Mama Dousha ha anunciat que serà pare amb la seva nova cançó, publicada aquest dimecres, 'Mama'. El cantant dedica aquesta balada íntima a la seva parella i a totes les futures mares del món. "Hi ha una vida que està dins de tu / not veus guapa nit caben els looks / tant de bo et veiessis com et miro jo / estàs preciosa amb panxeta i punt", canta a la cançó.
Amb la presència de la guitarra espanyola tan habitual de l'estil Mama Dousha, el tema està produït per Scotty DK i Joan Borràs. Mama Dousha està preparant noves cançons que presentarà en la gira de l’any vinent que s’iniciarà a la Telecogresca -28 de març- i a la Santa Gresca del Festival Ítaca a l’Escala -4 d’abril-.
