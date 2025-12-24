Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mama Dousha anuncia que serà pare amb la seva nova cançó 'Mama'

El cantant dedica la balada a la seva parella i a totes les futures mares del món

Mama Dousha emprèn el vol al Canet Rock 2025

Mama Dousha emprèn el vol al Canet Rock 2025 / Jordi Borràs

ACN

Barcelona

Mama Dousha ha anunciat que serà pare amb la seva nova cançó, publicada aquest dimecres, 'Mama'. El cantant dedica aquesta balada íntima a la seva parella i a totes les futures mares del món. "Hi ha una vida que està dins de tu / not veus guapa nit caben els looks / tant de bo et veiessis com et miro jo / estàs preciosa amb panxeta i punt", canta a la cançó.

Amb la presència de la guitarra espanyola tan habitual de l'estil Mama Dousha, el tema està produït per Scotty DK i Joan Borràs. Mama Dousha està preparant noves cançons que presentarà en la gira de l’any vinent que s’iniciarà a la Telecogresca -28 de març- i a la Santa Gresca del Festival Ítaca a l’Escala -4 d’abril-.

