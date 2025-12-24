Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Manresa prepara un campus musical per a joves de 12 a 20 anys

El Campus Rock es farà el mes de març durant un cap de setmana llarg i tindrà professors com Toni Xuclà, Joan-Pau Chaves i Jimmy Piñol

Les activitats tindran lloc al Conservatori de Música de Manresa

Les activitats tindran lloc al Conservatori de Música de Manresa / ARXIU/ANDREU OLIVÉ

Toni Mata i Riu

Toni Mata i Riu

Manresa

La primera edició del Campus Rock de la Catalunya Central se celebrarà a Manresa del 13 al 15 de març de l'any vinent. Les inscripcions estan obertes a nois i noies de 12 a 20 anys que tinguin un mínim de dos anys de pràctica amb un instrument, i es poden formalitzar a la pàgina web www.campus-rock.com.

Els Campus Rock se celebren en diferents indrets del país i s'erigeixen en una oportunitat per realitzar estades breus però intenses amb mestres de categoria per perfeccionar la tècnica d'un instrument. En el cas de Manresa, els professors dels tallers i les sessions que es duran a terme al llarg del cap de setmana són músics reconeguts del panorama català. Entre altres, hi haurà Jimmy Piñol (bateria de Lax'n'Busto) en les classes de combo i tutoria de bateria; Joan-Pau Chaves (pianista d'Els Pets i professor del Conservatori de Música de Manresa) en les de piano, teclats i instruments de vent i corda; David Ibarz en les de baix; Toni Xuclà en les de guitarra; i Júlia Sanfeliu en les de veu.

A més dels combos de pop-rock i altres específics, es farà un taller de composició de cançons a càrrec d'un artista la identitat del qual es donarà a conèixer aviat. Totes les activitats es realitzaran al Conservatori Municipal de Música de Manresa.

Dos concerts, un obert al públic

Els participants oferiran dos concerts, un el dissabte a la tarda que no estarà obert al públic i un altre el diumenge a la tarda que serà obert a tothom i posarà la cloenda al Campus.

El Campus Rock de Manresa està organitzat per l'Associació per al Diàleg de la Música i compta amb el suport de l'Ajuntament de Manresa.

TEMES

