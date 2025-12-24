"El meu primer Nadal al Kursaal" arriba a la xifra rècord de 16 funcions
Una trentena d'usuaris d’Ampans han creat, al llarg de set mesos, un miler de Kursaalets de feltre
És un encàrrec del Servei Educatiu del teatre per a l'espectacle nadalenc, que s'estrena dissabte
L'actor de Masquefa Esteve Roig, que debuta en el paper, i l’actriu de Monistrol de Montserrat Núria Masip, fan de Jan i Júlia
Regio7
Aquestes festes veurà la llum el fruit d’una col·laboració molt especial entre Ampans i el Servei Educatiu del Teatre Kursaal. Es tracta dels Kursaalets de feltre que han elaborat persones de dos centres ocupacionals d’Ampans per encàrrec del tió de l’espectacle El meu primer Nadal al Kursaal, que es podrà veure, finalment, en 16 funcions -xifra rècord- a partir del 27 de desembre i fins el 4 de gener.
Titella de dit
La iniciativa va sorgir del Servei Educatiu del Kursaal, que tenia la idea de convertir el peluix del Kursaalet en una titella de dit. Per portar-lo a terme va contactar amb Ampans -fundació que treballa en l’acompanyament a persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, malaltia mental i en situació de vulnerabilitat- per encarregar la confecció d’una titella de dit de feltre. Des d’Ampans es va veure com una col·laboració molt especial i, ja a principi d’any, es van posar a treballar per confeccionar-los.
Hi han participat una trentena de persones de dos centres ocupacionals, amb el suport puntual del servei prelaboral. En l’elaboració dels Kursaalets hi ha hagut molts processos (marcar amb plantilla el feltre, retallar, cosir, comptar...) cosa que ha permès que en participessin moltes persones amb capacitats diferents.
Un miler de Kursaalets
La feina s’ha portat a terme durant 7 mesos i per això es va poder arribar al volum de l’encàrrec, un total de 1.000 Kursaalets. Fins ara, l’equip d’Ampans havia atès comandes amb molts detalls -com és el cas del Kursaalet- però en petites quantitats, i comandes molt més nombroses, però amb productes d'elaboració molt més senzilla. Per això es pot dir que és la primera vegada que han elaborat una comanda tan gran i amb tant nivell de detalls. Ha estat un repte que ha estat possible gràcies a la implicació de professionals i usuaris i que des d’Ampans s’ha viscut amb molta il·lusió.
"El meu primer Nadal al Kursaal" en 16 funcions, xifra rècord
La sala petita del teatre Kursaal de Manresa tornarà a acollir a partir d’aquest proper dissabte, 27 de desembre, El meu primer Nadal al Kursaaal del Servei Educatiu, una producció que arriba a la catorzena edició i que ja s’ha convertit en un clàssic del període nadalenc a Manresa. Aquest any s’oferiran un total de 16 funcions de l’espectacle, la xifra més alta d’entre totes les edicions.
Estrena el dissabte 27 de desembre
L’estrena serà dissabte 27 de desembre a les 12 h i també hi haurà funció a les 16.30 h i a les 18.30 h; hi haurà funcions els dies 28 i 29 de desembre i el 3 de gener també a les 12 h, 16.30h i 18.30h; el divendres 2 de gener, a les 16.30 h i 18.30 h; i el 4 de gener a les 12 h i a les 16.30 h. En aquests moments ja pràcticament només queden entrades per la nova funció de les 12 del migdia del dissabte 27 de desembre, i per la del dissabte 3 de gener a les 12h.
El meu primer Nadal al Kursaal és un espectacle que té com a protagonistes el Jan i la Júlia, els dos germans que ja han compartit amb molts infants un dia de la seva vida amb El meu primer Kursaal, La llegenda de Sant Jordi, Jan i Júlia: benvinguda nanny! i Jan i Júlia: let’s go camping. En aquesta ocasió, conviden els infants a viure la màgia del Nadal. Tots plegats cantarem cançons de Nadal, i no hi faltaran el tió, els Reis d’Orient, el pessebre, l'arbre de Nadal... i moltes sorpreses més.
Estrena d'Esteve Roig com a Jan
Els dos personatges protagonistes els interpretaran enguany l’actor de Masquefa Esteve Roig -que debuta en el paper- i l’actriu de Monistrol de Montserrat Núria Masip, que ha fet de Júlia en les dues darreres edicions de l’espectacle. L’espectacle -adreçat a nens i nenes de 2 a 6 anys- compta amb música en directe amb una banda formada per David Sisó al piano, Ernest Larroya a la bateria i Alexis Cabrillana, al baix. El text de l’espectacle és de Cristina Gonzàlez Alsina i està dirigida per Sílvia Sanfeliu.
Les entrades per l’espectacle es poden comprar a la web del Kursaal (www.kursaal.cat) i a les taquilles del teatre al preu de 12 euros (10 per als menors de 12 anys).
- Mor als 72 anys Jordi Perich, històric cuiner del restaurant Cal Carter de Mura
- El tercer premi de la Loteria de Nadal, el 90693, deixa 50.000 euros a Monistrol de Montserrat
- Diners per comprar ambulàncies, un vi, un quadre i un DVD: l'herència que va deixar el papa Francesc a sor Lucía
- Avís de neu per al dia de Nadal: la cota podria baixar fins als 500 metres a la Catalunya central
- Happylandia de Manresa ha de tancar provisionalment el segon dia d'obrir en no tenir llicència d'activitat
- Un intent d'avançament per la dreta acaba amb un enfrontament enmig de la C-55, a Manresa
- Veïns de Manresa esclaten contra l'incivisme d'un grup de joves: entren en un bloc a la força per embrutar i fer pintades a l'escala
- Laura Lobo, advocada, desmunta un mite bancari: “Ser cotitular no et converteix en propietari”