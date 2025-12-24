Guanyador del Premi Gran Angular | Llorenç Capdevila Escriptor i professor de secundària a Santpedor
«Tota la novel·la juvenil explica la mateixa història: la del jove que es fa gran»
L'escriptor bagenc Llorenç Capdevila parla d'«El Jim i la Janis», premiada amb el prestigiós Gran Angular de literatura juvenil, un guardó que ha obtingut tres vegades
És, com defineix, una novel·la amb banda sonora per connectar generacions a través de dues històries, una actual, la de l'adolescent Mitus, i la del seu oncle, fa 50 anys
Premi Gran Angular de novel·la juvenil per tercera vegada, ara amb «El Jim i la Janis». L’etiqueta juvenil no és fàcil.
No, però sovint qüestionada.
Per què?
Perquè l’adolescència és una etapa de la vida que queda a mig camí de la infantesa i de l’edat adulta. Ningú no té cap dubte que hi ha d’haver llibres per a infants ni tampoc per a adults. Però es qüestiona perquè hi ha qui diu que els joves ja poden llegir llibres en principi destinats als adults.
I què en pensa?
Que l’adolescència és terra de ningú, però que els adolescents no són adults. Són més grans del que ens pensem a casa i més petits del que es pensen ells. L’adolescent és algú que està fent un dels aprenentatges més importants de la vida: ser responsable. I en aquest camí de començar a assumir responsabilitats, la literatura juvenil pot ajudar.
És la seva motivació per escriure novel·la juvenil?
No, el que m’acaba portant a la literatura infantil, juvenil o adulta és el personatge.
Aquí, el Mitus.
Sí. Al final, tota la novel·la juvenil explica la mateixa història.
Quina?
La del jove que es fa gran. En aquest sentit, no som originals, ho podem ser en la manera en com ho expliquem, però la història d’una iniciació, de com l’adolescent canvia i madura, és el que narren totes les novel·les juvenils. I El Jim i la Janis, també.
El veig còmode en el registre.
Sí, el que no vol dir que no pretengui que aquesta novel·la no se la pugui llegir un adult i li pugui agradar. Jo escric amb la mateixa passió per a joves, adults o infants. I penso que un adult hi pot trobar coses molt interessants en El Jim i la Janis. Potser el que no trobarà serà l’efecte mirall, un dels ingredients importants en la literatura en general i l’aspiració que crec que ha de tenir tot novel·lista: que el lector es pugui emmirallar en la història o en els personatges. I en el cas de la literatura juvenil encara és més clar.
Per què?
Emmirallar-se no vol dir que el lector se senti del tot identificat ni que el personatge li serveixi de model. Però si aconsegueixes que el lector, encara que sigui de manera inconscient, vegi alguna cosa en el personatge que li faci pensar en ell mateix, encara que no li agradi el que veu, compleixes el que per a mi és una de les màximes aspiracions d’un novel·lista. Un referent clar és El vigilant en el camp de sègol, de J. D. Salinger , un clàssic que no necessàriament és literatura juvenil, però que explica la mateixa història: un noi que es fa gran. Jo l’he fet llegit de vegades als meus alumnes i m’he trobat amb algun que et diu: ‘no m’ha agradat l’actitud del personatge, és molt negatiu’. I tu mires a l’adolescent i penses: és que t’hi has vist reflectit. I això és meravellós perquè la novel·la ha fet la seva funció. Que no té per què ser l’única.
L'autor
Llorenç Capdevila Roure (Alpicat, 1969) és escriptor i professor de llengua i literatura a l'institut de Santpedor. Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Lleida, va debutar com a novel·lista el 2000 amb Racó de món (2000), que li va merèixer el premi Vila d’Ascó. És membre del col·lectiu d'escriptors de la Catalunya central Lola Palau, que publica quinzenalment en aquest diari. Ha escrit novel·les infantils, juvenils i per adults, com una biografia novel·lada del bandoler Serrallonga. Ha guanyat tres vegades el Premi Gran Angular: el 2007 amb El secret del bandoler; el 2015 amb L'herència del vell pirata, i el 2025 amb El Jim i la Janis.
Parla de J. D. Salinger, però què funciona en aquesta edat?
És una edat complicada. Els llibres que funcionen comercialment són els grans best-sellers, ara de fantasia distòpica amb punts d’erotisme, i el que es fa llegir als instituts. La meva novel·la juvenil més venuda és El secret del bandoler, amb deu edicions. Fa divuit anys que es va publicar i es va llegint perquè és lectura obligatòria en instituts.
És el que desitjaria per «El Jim i la Janis»?
I tant! Quan un publica un llibre sempre té la il·lusió i l’esperança que funcioni i com més lectors millor. Però això passarà a llarg termini si cau bé als instituts. Al marge d’això? Pot anar funcionant, és premiada, la coberta és una preciositat...
«El Jan i la Janis» té punts tendres i divertits, però també foscos. Contradictori com els adolescents?
Sí (riu), contradictoris per definició, que és el que els adults de vegades no suportem d’ells. Però és normal que sigui així. I entendre’ls no vol dir justificar-los. Són personetes que no saben que estan carregades de dubtes, amb alts i baixos i hormones en ebullició. Aquest llibre toca temes foscos i, mirat a fons, dos d’ells, la mort i la depressió, planen al llarg de tota la novel·la; però, d’altra banda, són joves i hi ha aquesta manera de fer desenfada… Un dels elements del que vaig quedar més content, que m’ajuda a conjuminar aquesta contradicció del got mig buit o mig ple, i que m’ajudava a definir el personatge del Mitus, és el tema dels epitafis que escriu sobre ell mateix.
El llibre
«EL JIM I LA JANIS»
Cruïlla | 12,50 euros | Novel·la | 160 pàgines
Argument: En un estiu amb poques expectatives, un adolescent anomenat Mitus, que és dels qui acostumen a veure el got mig buit, descobreix una carta d’amor de joventut del seu oncle quan aquest ha de ser hospitalizat i ha de fer-se càrrec del Dylan, el gos del tiet. Una una història d’amor amb música com a vehicle per connectar la generació actual amb la joventut del passat.
Parlem de la música? És un connector important... ja començant pel títol.
Molt. És una novel·la amb banda sonora. M’ha servit per connectar personatges i enllaçar les dues històries, la del Mitus, un noi que s’enfronta al futur i que en el seu cas ho fa furgant en el seu passat; i l’apassionada història d’amor de dos joves, un d’ells el seu tiet, fa cinquanta anys. Em va fer gràcia connectar les dues generacions i la història amb la música: la psicodèlica dels setanta, i l’actual, la urbana.
Generar vincles?
Més dels que ens pot semblar! Entre una lletra de Kendric Lamar i dels Pink Floyd hi ha coincidències, la insatisfacció davant de la vida, per exemple… Si recites alguna de les cançons de The Doors i poses entremig unes quantes paraulotes gairebé podria ser un rap (riu).
La música és la punta de llança per explicar que generacions diferents poden connectar?
Seria el missatge més important de la novel·la, si és que n’hi ha d’haver algun. Jo convisc amb adolescents cada dia i estic content. Hi ha dies que els mataries (riu) però encara ara el que més m’agrada és entrar a classe. Els joves d’avui no són tan diferents dels d’ahir.Els problemes, la mala llet i les virtuts de fons són les mateixes que fa trenta anys.
I l’amor?
També. En aquesta novel·la n’hi ha molt, però no volia una història ensucrada. Jo sé que quan aniré a un institut, una de les preguntes serà: I què passarà amb els personatges?
I què els dirà?
Que passarà el que ells vulguin.
