Les 10 pel·lícules i sèries que has de veure abans no acabi l'any
Aquests són els títols que més han agradat a nens, adults, famílies, parelles i solters al llarg d'aquest 2025
Regió7
2025 ha estat un any intens en estrenes audiovisuals. En un panorama dominat per l'streaming i grans festivals internacionals, aquestes són les 10 pel·lícules i sèries imprescindibles que han marcat l’any en xifres i que has de veure abans no comenci el 2026.
Pel·lícules
The Brutalist
Tot i que la seva primera projecció al Festival de Venècia va ser al setembre de 2024, ha estat durant el 2025 que el públic global l’ha descobert en cinemes i en plataformes de pagament. El film ha guanyat diversos premis importants i un Oscar a millor actor per Adrien Brody.
La cinta recorre 30 anys de la vida i el treball de László Toth, un fictici arquitecte brutalista hongarès i jueu, format en la Bauhaus, que es veu forçat a exiliar-se als Estats Units després de la Segona Guerra Mundial, quan en el repartiment d'Europa entre les potències aliades, Hongria va passar a les mans de la Unió Soviètica.
The Mastermind
Presentat a Cannes 2025 i guardonat amb l'Espigaa d’Or a la Seminci de Valladolid, aquest film va cridar l’atenció de la crítica i el públic més cinèfil. Ambientat el 1970, segueix JB Mooney, un home corrent que planeja i executa un atracament en un museu d’art. El que comença com un crim esdevé una reflexió sobre la moral, l’ambició i la fragilitat humana.
De vuelta a la acción
Una de les pel·lícules de major visualització al servei de Netflix aquest any, destacant per la seva acció desenfrenada i una narrativa que combina humor i espectacle. Un exagent retirat torna a l’acció en una missió que posa a prova la seva habilitat, amistats i sentit de l’humor.
STRAW
Thriller psicològic que va conquerir l’audiència global amb més de 100 milions de visualitzacions, convertint-se en un dels films revelació de 2025. La tensió i la paranoia es combinen en un relat inquietant sobre identitat, supervivència i els límits de la ment humana.
Las guerreras k-pop
Segons els rànquings globals de streaming, aquesta pel·lícula animada es va convertir en una de les produccions originals més vistes de Netflix el 2025 amb més de 325 milions de visualitzacions durant les primeres 13 setmanes. Combina música inspirada en el K-pop amb fantasia i lluites sobrenaturals en un univers vibrant i electrificant.
Moana 2
Un dels èxits familiars de l’any. Després del seu llançament a l'streaming, el film va generar més de 80 milions de visualitzacions a Disney+ durant 2025, consolidant-se com un dels títols més vistos de la plataforma. La continuació de la coneguda aventura de Moana, amb melodies, emoció i un missatge de creixement personal que ha captivat famílies de tot el món.
Sèries
Adolescence
Estrenada el 13 de març, aquesta sèrie britànica es va convertir en un dels fenòmens del streaming del 2025. En poques setmanes va superar els 96 milions de visualitzacions i va entrar al top 10 de Netflix en 93 països. Es tracta d'un retrat cru i hiperrealista dels problemes psicològics greus d'un adolescent de 13 anys, Jamie, al qual s'acusa d'assassinar a una alumna de la seva mateixa escola.
Dia Zero
També entre els més vistos del servei de streaming, Dia Zero va captivar l’audiència amb el seu ritme trepidant i la trama centrada en la ciberseguretat.
Sirenas
Aquest drama va aconseguir una presència destacada entre els rànquings de Netflix aquest any, consolidant-se com a una de les sèries amb més consum constant. Són cinc episodis dinàmics, frescos i addictius sobre dues germanes d'una llar trencada, Simone i Devon, distanciades per la seva diferent capacitat per a assumir el trauma d'una mare absent.
- Avís de neu per al dia de Nadal: la cota podria baixar fins als 500 metres a la Catalunya central
- Diners per comprar ambulàncies, un vi, un quadre i un DVD: l'herència que va deixar el papa Francesc a sor Lucía
- Catalunya viurà la festa de Nadal més turbulenta des del 2008, amb nevades i pluges abundants: On pot nevar a les comarques centrals?
- Un vessament de 5.000 litres de gasoil al riu Llobregat afecta 12 municipis del Berguedà i el Bages
- Professora de ioga de Manresa: 'Molts s'apunten pel mal d'esquena, però acaben venint a classe perquè s'hi troben bé
- Un intent d'avançament per la dreta acaba amb un enfrontament enmig de la C-55, a Manresa
- Laura Lobo, advocada, desmunta un mite bancari: “Ser cotitular no et converteix en propietari”
- Veïns de Manresa esclaten contra l'incivisme d'un grup de joves: entren en un bloc a la força per embrutar i fer pintades a l'escala