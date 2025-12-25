El meu primer Nadal al Kursaal: dates i horaris per veure la Júlia i el nou Jan
Esteve Roig debutarà en les quinze funcions de l’obra «El meu primer Nadal al Kursaal», amb Núria Masip
El canvi de protagonista masculí és la principal novetat de la catorzena edició de la representació escènica "El meu primer Nadal al Kursaal", que tindrà lloc els dies 27, 28 i 29 de desembre i el 2, 3 i 4 de gener, amb un total de quinze funcions. El muntatge escrit per Cristina González i dirigit per Sílvia Sanfeliu tindrà un any més Núria Masip, de Monistrol de Montserrat, en el paper de la Júlia, però aquest cop el Jan serà l’Esteve Roig, un actor de la Beguda Alta (Masquefa) que relleva Max Navarro, concursant de l’última edició d’Operación Triunfo.
El meu primer Nadal al Kursaal
Lloc: Kursaal (sala petita)
Dates: 27, 28 i 29 de desembre i 2, 3 i 4 de gener. Horaris a kursaal.cat.
Entrades: 12/10 euros.
Venda a taquilles i a www.kursaal.cat.
"El meu primer Nadal al Kursaal" està pensat per a nens i nenes de 2 a 6 anys. Els protagonistes són la Júlia i el seu trapella germà petit, en Jan, que estan decorant la casa per les festes nadalenques. Amb la complicitat dels menuts espectadors, l’obra de teatre convida a engalanar l’arbre, a cantar nadales, fer cagar el tió, muntar el pessebre i celebrar l’arribada dels reis d’Orient, entre altres sorpreses.
Música en directe
En el muntatge, la distància entre l’escenari i la platea es difumina i els infants es converteixen en els altres protagonistes d’una festa que també té música en directe gràcies a David Sisó (direcció musical i piano), Alexis Cabrillana (baix) i Ernest Larroya (bateria). A més de la direcció escènica, Sílvia Sanfeliu també és la responsable de les lletres i les cançons.
La gran novetat serà la presència de l’anoienc Esteve Roig, un actor i ballarí que ha estat fent el paper d’Osman en la darrera reposició de "Mar i cel" de Dagoll Dagom. "El meu primer Nadal al Kursaal" «és un espectacle que vaig veure fa un parell d’anys i em va agradar molt», va comentar dies enrere en conversa amb aquest diari. Roig va ser l’actor triat pel Kursaal en el càsting que es va organitzar per trobar-li un substitut a Max Navarro, que es va incorporar a l’espectacle el 2022 i en va sortir per anar a Operación Triunfo.
Subscriu-te per seguir llegint
- Avís de neu per al dia de Nadal: la cota podria baixar fins als 500 metres a la Catalunya central
- Diners per comprar ambulàncies, un vi, un quadre i un DVD: l'herència que va deixar el papa Francesc a sor Lucía
- Catalunya viurà la festa de Nadal més turbulenta des del 2008, amb nevades i pluges abundants: On pot nevar a les comarques centrals?
- Un vessament de 5.000 litres de gasoil al riu Llobregat afecta 12 municipis del Berguedà i el Bages
- Professora de ioga de Manresa: 'Molts s'apunten pel mal d'esquena, però acaben venint a classe perquè s'hi troben bé
- Un intent d'avançament per la dreta acaba amb un enfrontament enmig de la C-55, a Manresa
- Laura Lobo, advocada, desmunta un mite bancari: “Ser cotitular no et converteix en propietari”
- Veïns de Manresa esclaten contra l'incivisme d'un grup de joves: entren en un bloc a la força per embrutar i fer pintades a l'escala