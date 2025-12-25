Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
La Font dels CapellansGripEpisodi de neuBaralla a IgualadaLoteria de NadalPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Vols viure un Nadal d’escenaris?

No només s’alimenta l’esperit nadalenc amb pessebres vivents i pastorets, la proposta musical i escènica d’aquests dies a la Catalunya central és molt més àmplia i variada

Libèrica

Libèrica / Imatge promocional / Esteban Mora Muñoz

Susana Paz

Susana Paz

Manresa

Una tria de nou concerts i representacions amb clàssics com Puput a El Sielu, Libèrica amb Alba Careta i Aina López Pla a Cabrianes o el concert benèfic d'Auxili a Igualada que s'oferten a sales i teatre del territori del 25 al 28 de desembre. Per un Nadal amb música i teatre.

Dani Flaco al Voilà!

Dani Flaco

Dani Flaco / Imatge promocional

Com marca la tradició, per Sant Esteve, Dani Flaco torna a Voilà!, ara amb «Gira París 21». Una cita convertida en un dels concerts imprescindibles de la sala i de l’any. Divendres 26 de desembre, a les 21 h, al Voilà de Manresa.

Puput i Júlia Collado Riu a El Sielu

Puput actua amb Júlia Collado a El Sielu

Puput actua amb Júlia Collado a El Sielu / Imatge promocional

Si és 25 de desembre toquen els Puput a El Sielu. Sí, aquest Nadal, també.El grup manresà, format el 2012, farà tàndem en aquesta ocasió amb el pop experimental de la navarclina Júlia Collado Riu. Dijous 25 de desembre, 23 h, El Sielu de Manresa.

Auxili a Igualada

Auxili

Auxili / Imatge promocional

Concert solidari amb el grup valencià Auxili i el grup igualadí Dr. Kimsy i els socis. A benefici de Nueva Esperanza i Mahbes. Divendres 26 de desembre, a les 21 h, al Museu de la Pell d’Igualada.

«Alé - Iberian Chants» a Cabrianes

Alba Careta

Alba Careta / Imatge promocional

Libèrica, grup liderat pel contrabaixista Manel Fortià, amb l’avinyonenca Alba Careta a la trompeta i la manresana Aina López Pla al saxo; els cantaors Antonio Lizana (gadità), Carles Dénia (valencià) i Pere Martínez (català); el pianista Max illavecchia i els bateries Raphael Pannier i Oriol Roca. Diumenge 28 de desembre, a les 18 h, al Centru de Cabrianes.

Coldday a la Wow

Coldday

Coldday / Imatge promocional

La banda de tribut Coldday es va formar el 2012 a Barcelona per homenatjar d’una forma «honesta i fidel» als britànics Coldplay. I ho han aconseguit. Dissabte 27 de desembre, a les 23 h, a la Wow de Manresa.

Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries a Coaner

Els 'quicos' actuen a Coaner

Els 'quicos' actuen a Coaner / Imatge promocional

Concert «Lo Misteri de Nadal» amb el grup tortosí per celebrar la cloenda de la commemoració del mil·lenari de Coaner.. Diumenge 28 de desembre, 11.30 h, al Santuari de Coaner

Inés Issel Burzynska a Moià

Inés Issel Burzynska

Inés Issel Burzynska / Imatge promocional

Guanyadora de 24 primers premis de concursos nacionals i internacionals, la violinista tarragonina oferirà «Els colors del violí», amb el protagonisme de Bach. Dissabte 27 de desembre, a les 18, a l’auditori Sant Josep de Moià.

«L’ombra de l’alzina» a la Casa del Teatre Nu

&quot;L'ombra de l'alzina&quot; amb Teatre Nu

"L'ombra de l'alzina" amb Teatre Nu / Imatge promocional

L’espectacle de Teatre Nu parla d’una alzina que va viure centenars d’anys i que va veure com el món canviava moltíssim al seu voltant. I també parla de la Xata, una gossa que va canviar una mica el món. parla d’una alzina que viu centenars d’any i veu com el món canvia. Dissabte 27, a les 18 h, i diumenge 28 de desembre, a les 12 i 18 h, a la Casa del Teatre Nu, a Sant Martí de Tous.

Notícies relacionades i més

«El meu primer Nadal al Kursaal»

Núria Masip i Esteve Roig

Núria Masip i Esteve Roig / Mireia Arso

Del 27 de desembre i fins al 4 de gener al Kursaal de Manresa i en 16 funcions, una xifra rècord. Amb l'estrena de l'actor de Masquefa, Esteve Roig com a Jan i l'actriu de Monistrol de Montserrat, Núria Masip com a Júlia. L’espectacle, del Servei Educatiu, s'adreça a nens i nenes de 2 a 6 anys, amb música en directe amb una banda formada per David Sisó al piano, Ernest Larroya a la bateria i Alexis Cabrillana, al baix. El text de l’espectacle és de Cristina Gonzàlez Alsina i està dirigida per Sílvia Sanfeliu.

TEMES

Tracking Pixel Contents