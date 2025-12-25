Vols viure un Nadal d’escenaris?
No només s’alimenta l’esperit nadalenc amb pessebres vivents i pastorets, la proposta musical i escènica d’aquests dies a la Catalunya central és molt més àmplia i variada
Una tria de nou concerts i representacions amb clàssics com Puput a El Sielu, Libèrica amb Alba Careta i Aina López Pla a Cabrianes o el concert benèfic d'Auxili a Igualada que s'oferten a sales i teatre del territori del 25 al 28 de desembre. Per un Nadal amb música i teatre.
Dani Flaco al Voilà!
Com marca la tradició, per Sant Esteve, Dani Flaco torna a Voilà!, ara amb «Gira París 21». Una cita convertida en un dels concerts imprescindibles de la sala i de l’any. Divendres 26 de desembre, a les 21 h, al Voilà de Manresa.
Puput i Júlia Collado Riu a El Sielu
Si és 25 de desembre toquen els Puput a El Sielu. Sí, aquest Nadal, també.El grup manresà, format el 2012, farà tàndem en aquesta ocasió amb el pop experimental de la navarclina Júlia Collado Riu. Dijous 25 de desembre, 23 h, El Sielu de Manresa.
Auxili a Igualada
Concert solidari amb el grup valencià Auxili i el grup igualadí Dr. Kimsy i els socis. A benefici de Nueva Esperanza i Mahbes. Divendres 26 de desembre, a les 21 h, al Museu de la Pell d’Igualada.
«Alé - Iberian Chants» a Cabrianes
Libèrica, grup liderat pel contrabaixista Manel Fortià, amb l’avinyonenca Alba Careta a la trompeta i la manresana Aina López Pla al saxo; els cantaors Antonio Lizana (gadità), Carles Dénia (valencià) i Pere Martínez (català); el pianista Max illavecchia i els bateries Raphael Pannier i Oriol Roca. Diumenge 28 de desembre, a les 18 h, al Centru de Cabrianes.
Coldday a la Wow
La banda de tribut Coldday es va formar el 2012 a Barcelona per homenatjar d’una forma «honesta i fidel» als britànics Coldplay. I ho han aconseguit. Dissabte 27 de desembre, a les 23 h, a la Wow de Manresa.
Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries a Coaner
Concert «Lo Misteri de Nadal» amb el grup tortosí per celebrar la cloenda de la commemoració del mil·lenari de Coaner.. Diumenge 28 de desembre, 11.30 h, al Santuari de Coaner
Inés Issel Burzynska a Moià
Guanyadora de 24 primers premis de concursos nacionals i internacionals, la violinista tarragonina oferirà «Els colors del violí», amb el protagonisme de Bach. Dissabte 27 de desembre, a les 18, a l’auditori Sant Josep de Moià.
«L’ombra de l’alzina» a la Casa del Teatre Nu
L’espectacle de Teatre Nu parla d’una alzina que va viure centenars d’anys i que va veure com el món canviava moltíssim al seu voltant. I també parla de la Xata, una gossa que va canviar una mica el món. parla d’una alzina que viu centenars d’any i veu com el món canvia. Dissabte 27, a les 18 h, i diumenge 28 de desembre, a les 12 i 18 h, a la Casa del Teatre Nu, a Sant Martí de Tous.
«El meu primer Nadal al Kursaal»
Del 27 de desembre i fins al 4 de gener al Kursaal de Manresa i en 16 funcions, una xifra rècord. Amb l'estrena de l'actor de Masquefa, Esteve Roig com a Jan i l'actriu de Monistrol de Montserrat, Núria Masip com a Júlia. L’espectacle, del Servei Educatiu, s'adreça a nens i nenes de 2 a 6 anys, amb música en directe amb una banda formada per David Sisó al piano, Ernest Larroya a la bateria i Alexis Cabrillana, al baix. El text de l’espectacle és de Cristina Gonzàlez Alsina i està dirigida per Sílvia Sanfeliu.
