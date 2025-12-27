Febrer: El mes del Kursaal
ANUARI 2025: La majoria d’edat d’un teatre que creix sumant rècords
El Kursaal celebrava el febrer 18 anys amb 1.357.274 espectadors i 3.238 funcions de 2.372 espectacles
El teatre del Passeig engegava el mes d’aniversari amb el furor per comprar entrades de «Mamma Mia!»
1.357.274 espectadors; 3.238 funcions de 2.372 espectacles en 18 anys. Són les xifres d’un teatre que el passat mes de febrer va celebrar la majoria d’edat convertit en el referent cultural del territori. El 20 de febrer del 2007 s’inaugurava oficialment el Kursaal després de cinc anys d’obres i tres dies més tard, el 23, alçava per primer cop el teló amb L’inauguraal. El 20 de febrer del 2025 es bufaven les espelmes amb el virtuosisme més elèctric dels E-String.
Jordi Basomba, gerent de l’equipament (a través de Manresana d’Equipaments Escènics, l’empresa municipal que gestiona els teatres de la ciutat), subratllava els tres elements claus de l’èxit del Kursaal: cap intrusió política; la simbiosi amateur-professional entre Galliner i Kursaal; i la confiança dipositada pel públic. I remarcava el que no hauria de canviar: «el vincle de comunitat. És el gran valor del Kursaal i el que el diferencia de la resta de teatres. I per què passa? Ens hem de remuntar a quan el Galliner va reivindicar un nou teatre a la ciutat».
La història recent del teatre del Passeig va lligada a El Galliner, que ha bufat 30 espelmes
El Galliner: 30 anys
De fet, la història recent del teatre del Passeig va completament lligada a l’Associació Cultural El Galliner que, aquest desembre, ha celebrat tres dècades. Una entitat que naixia amb l’objectiu de recuperar el teatre del Passeig i gestionar la programació escènica de la capital del Bages. El Galliner es presentava públicament a la ciutadania el 24 de desembre de 1995 obrint les portes del Kursaal per reivindicar aquest equipament per a Manresa. El teatre acumulava pols des del 28 d’agost del 1988. Mary Santpere va ser la darrera artista en trepitjar l’escenari. Aquell 24 de desembre de fa exactament trenta anys, el Galliner posava a la venda les entrades per a la reobertura del Kursaal, que van preveure pel 2006, i que van comprar, per 2.000 pessetes, gairebé 800 persones. No va ser el 2006, però el 2007 es reinaugurava el teatre del Passeig. L’equipament, amb un model de gestió únic entre una entitat (El Galliner) i una empresa (MEES) funciona i «el fenomen Kursaal» no s’ha aturat. Per què? Com apuntava Basomba, perquè «la gent se’n sent part» i les companyies «estimades». Aquella entrada del 1995 va tenir-ne «molta culpa».
Musicals: "Mamma Mia" 2025
La reobertura del teatre ja va comportar l’arribada del gènere líric, el mateix 2007, amb els Amics de l’Òpera de Sabadell i quatre anys després, aterraven els grans musicals. De fet, aquest gènere ha estat clau per als rècords. El darrer, aquest mateix 2025 quan Mamma Mia! polvoritzava totes les marques a la capital del Bages: 3.000 localitats dispensades en la primera hora de venda (el febrer), més de 4.000 en acabar el dia i totes les sessions exhaurides vuit mesos abans de les representacions. L’equipament no ha deixat de sumar rècords i espectadors (amb permís de la pandèmia), però, com subratllava Basomba, no vol renunciar a sumar-ne de nous, en especial de dansa, circ i clàssica.
