«Vam anar a la fira de Frankfurt i vam vendre els drets mundials en anglès»
El projecte de la col·lecció d'àlbums il·lustrats infantils Pequeña&Grande va fer un salt d’escala quan es van començar a firmar contractes per traduir les obres a llengües d’arreu del món
Alba és un segell reconegut per les seves cuidades edicions dels clàssics del segle XIX i entre les seves col·leccions n’hi ha una que li ha fet «guanyar la loteria», com reconeix l’editora Idoia Moll. Els llibres il·lustrats per a infants de Pequeña&Grande són un èxit internacional.
Recorda com va començar a embalar-se, el projecte?
La veritat és que és impressionant, un fet únic i extraordinari. El 2014 vam treure els dos primers títols, amb la Coco Chanel i la Frida Kahlo. En poc temps, vam anar a la fira de Frankfurt i l’editorial anglesa Quarto va comprar els drets mundials en llengua anglesa. El fenomen va agafar una dimensió internacional, i després vam vendre els drets per Alemanya a Suhrkamp, a França, a Itàlia i a Àsia, per a les edicions en japonès, coreà, àrab, ...
Van tenir una bona idea en el moment adequat?
La idea era i és reivindicar els referents femenins, el paper de la dona. Quan vam començar era un bon moment, a vegades tens una idea i vas tard, però en aquest cas ens vam anticipar. Els llibres són molt bonics, amb unes il·lustracions molt treballades, que funcionen en tots els mercats. Trenta llengües, 14 milions d’exemplars, és el somni de qualsevol editor.
El que sorprèn més és la repercussió en el mercat anglès.
Has de pensar que no és només Anglaterra sinó també països com els Estats Units i l'Índia. Per això, en anglès hi ha molts més títols editats que en castellà i català.
Entre ells, el llibre de Messi. No sortirà aquí?
És cert que hi és en anglès i encara no l’hem publicat aquí. La línia anglesa és més de fer personatges actuals, com Messi, Rihanna, Beyoncé, Obama, ... però jo, en principi, soc reticent m’agrada fer grans figures de la història. Però n’hem tret, d’actuals. L’any vinent sortiran figures com Louis Braille, Yves Saint Laurent i la Yayoi Kusama.
