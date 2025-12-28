Mor Lolita Rovira Borràs, coneguda maquilladora manresana
Els participants en l'Aixada i la Innocentada i els presentadors de Televisió de Manresa, entre molts altres, van passar per les seves mans
Un dels rostres populars de Manresa, el de Lolita Rovira Borràs, s'ha apagat, a l'edat de 76 anys. La coneguda maquilladora va morir ahir dissabte a la seva ciutat deixant rere seu un gran llegat humà i professional. Tenia quatre fills i el seu final ha estat de mort sobtada i inesperada, a casa seva, segons ha explicat el seu entorn. Professionalment, a part de maquilladora, era auxiliar de clínica i esteticista, però el seu nom era popular en el món de les arts escèniques.
La Lolita, nom que va adoptar de gran recordant com la cridaven quan era petita, era una maquilladora molt coneguda a la capital bagenca, ja que va treballar en nombrosos ambients, sobretot en el món de la cultura. Durant uns anys, Rovira va ser la maquilladora dels treballadors i convidats de Televisió de Manresa durant el període que aquest mitjà va pertànyer al mateix grup editorial que Regió7. De caràcter afable, va maquillar també els participants en la fira de l'Aixada, la Innocentada de Manresa i la cavalcada de Reis. Amb la cavalcada hi va col·laborar fins a les dues últimes edicions.
Havia participat, també, a la Fira de les Bruixes de Sant Feliu Sasserra, amb el grup de Sant Joan Gog i Magog i als espectacles de diferents escoles de dansa. També havia pentinat els gegants de la seva ciutat, en algunes ocasions la pubilla i l'hereu i els anys 1988 i 1989 va iniciar un període pràcticament d'una dècada impartint classes de maquillatge a la Sala Ciutat. Rovira, fins i tot, havia participat en rodatges cinematogràfics, en un dels quals posant el seu saber i talent maquillant una actriu de tant renom com l'Àngela Molina.
La mort de Lolita Rovira ha deixat un gran buit en el panorama cultura i social de la ciutat, tal com expressen els nombrosos testimonis que es poden llegir a les xarxes socials. El denominador comú és la simpatia i l'alegria que va saber compartir amb les persones a qui coneixia.
La data de la cerimònia fúnebre es coneixerà en les pròximes hores.
