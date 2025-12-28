Mor Lolita Rovira Borràs, coneguda maquilladora manresana, als 76 anys
Els participants en l'Aixada i la Innocentada i els presentadors de Televisió de Manresa, entre molts altres, van passar per les seves mans
Un dels rostres populars de Manresa, el de Lolita Rovira Borràs, s’ha apagat, a l’edat de 76 anys. La coneguda maquilladora va morir dissabte a la seva ciutat deixant rere seu un gran llegat humà i professional. Tenia quatre fills i el seu final ha estat de mort sobtada i inesperada, a casa seva, segons va explicar el seu entorn. Professionalment, a part de maquilladora, era auxiliar de clínica i esteticista, i el seu nom era popular en el món de les arts escèniques, sobretot a la capital bagenca, on va col·laborar amb nombroses iniciatives.
La Lolita, nom que va adoptar de gran recordant com la cridaven quan era petita, era una maquilladora molt coneguda a la ciutat de Manresa, ja que va treballar en nombrosos ambients, sobretot en el món de la cultura. Durant uns anys, Rovira va ser la maquilladora dels treballadors i convidats de Televisió de Manresa durant el període que aquest mitjà va pertànyer al mateix grup editorial que Regió7. De caràcter afable, va maquillar també els participants en la Fira de l’Aixada, la Innocentada de Manresa i la cavalcada de Reis. Amb la cavalcada hi va col·laborar fins a les dues últimes edicions.
Classes a la Sala Ciutat
Rovira havia participat, també, en altres esdeveniments i amb entitats i grups de la Catalunya central, com la Fira de les Bruixes de Sant Feliu Sasserra, la companyia de Sant Joan de Vilatorrada Gog i Magog i en els espectacles de diferents escoles de dansa. També havia pentinat els gegants de la seva ciutat, en algunes ocasions la pubilla i l’hereu i els anys 1988 i 1989 va iniciar un període pràcticament d’una dècada impartint classes de maquillatge a la Sala Ciutat. Tot i que de joveneta també va pentinar caps, amb els anys va assolir un nivell molt elevat en el camp del maquillatge. Rovira, fins i tot, havia participat en rodatges cinematogràfics, en un dels quals posant el seu saber i talent maquillant una actriu de tant renom com la madrilenya Àngela Molina.
La mort de Lolita Rovira ha deixat un gran buit en el panorama cultural i social de la ciutat, tal com expressen els nombrosos testimonis que es podien llegir ahir a les xarxes socials. El denominador comú en el record dels qui van voler deixar la seva opinió és la simpatia i l’alegria que la Lolita va saber compartir amb les persones a qui coneixia. La data de la cerimònia fúnebre es coneixerà aquest dilluns o dimarts, probablement, i es farà pública perquè tothom pugui acomiadar la Lolita.
