El funeral per Lolita Rovira es fa aquest dimarts
La vetlla tindrà lloc durant el matí a l'Oratori de Mémora Manresa i la cerimònia de comiat començarà a les 4 de la tarda
El funeral en record de Lolita Rovira Borràs, que va morir el dissabte, es farà aquest dimarts 30 de desembre a les 4 de la tarda a l'Oratori de Mémora Manresa. Coneguda com a maquilladora professional, Rovira també va ser durant molts anys una activa col·laboradora en nombroses iniciatives socials i culturals, com la Cavalcada de Reis, la Fira de l'Aixada i la Innocentada, a Manresa, i la Fira de les Bruixes de Sant Feliu Sasserra, entre altres.
La vetlla es farà demà dimarts a partir de les 10 del matí i la cerimònia de comiat s'iniciarà a les 16 h, a l'oratori. El Tanatori de Funerària Mémora Manresa s'ubica al carrer Lemmerz, 1-5, de la capital bagenca, darrere del cementiri municipal.
Lolita Rovira tenia 76 anys i va morir de forma sobtada a casa seva.
