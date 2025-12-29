Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El funeral per Lolita Rovira es fa aquest dimarts

La vetlla tindrà lloc durant el matí a l'Oratori de Mémora Manresa i la cerimònia de comiat començarà a les 4 de la tarda

Lolita Rovira, en una imatge del 2004

Lolita Rovira, en una imatge del 2004 / ARXIU/ZARA MORALES

Toni Mata i Riu

Toni Mata i Riu

Manresa

El funeral en record de Lolita Rovira Borràs, que va morir el dissabte, es farà aquest dimarts 30 de desembre a les 4 de la tarda a l'Oratori de Mémora Manresa. Coneguda com a maquilladora professional, Rovira també va ser durant molts anys una activa col·laboradora en nombroses iniciatives socials i culturals, com la Cavalcada de Reis, la Fira de l'Aixada i la Innocentada, a Manresa, i la Fira de les Bruixes de Sant Feliu Sasserra, entre altres.

La vetlla es farà demà dimarts a partir de les 10 del matí i la cerimònia de comiat s'iniciarà a les 16 h, a l'oratori. El Tanatori de Funerària Mémora Manresa s'ubica al carrer Lemmerz, 1-5, de la capital bagenca, darrere del cementiri municipal.

Notícies relacionades i més

Lolita Rovira tenia 76 anys i va morir de forma sobtada a casa seva.

La 25a edició de les curses de Sant Silvestre de Berga exhaureix el miler de places disponibles

Feijóo reafirma el seu compromís de no governar amb Vox i descriu 2025 com «el pitjor any del pitjor Govern»

Els divorcis i les apps de cites disparen els contagis pel virus del papil·loma humà entre els homes majors de 45 anys

Molina i Masella reobren la connexió Alp 2500 amb les pistes plenes després d'aplicar el protocol de seguretat per la llevantada

El temporal deixa passejos plens de sorra a la Costa Brava i s'endú les platges de l'Escala

Cinc dies de pluges torrencials disparen les reserves dels pantans catalans del 70% al 82%

El conflicte entre la junta i el voluntariat del refugi d’animals de l’Anoia esclata amb acusacions creuades

El Grup Pessebrístic de Manresa visita pessebres històrics a Mallorca amb mig centenar de persones
