Jazz, flamenc i folklore català s’agafen de la mà a Cabrianes
El quintet Libérica, liderat pel contrabaixista Manel Fortià i amb la trompetista avinyonenca Alba Careta, va regalar el seu virtuosisme
Cabrianes ha celebrat Nadal amb un concert que va estimular el gust musical del públic que es va aplegar diumenge a la tarda al Centru. El quintet Libérica va desplegar el seu virtuosisme i va sorprendre i entusiasmar amb la proposta en la qual el jazz, el flamenc i el folklore català es donen la mà.
La formació, liderada pel contrabaixista cassanenc Manel Fortià, compta amb la trompetista avinyonenca Alba Careta, que va comprovar, altre cop, com n’és d’estimada a prop de casa. De fet, el mateix Fortià va assenyalar que en el seu honor tocarien una versió especial de La dama d’Aragó, que van anomenar La dama d’Avinyó.
Van arrencar amb Sant Joan feu-lo ben gran, que va deixar clar d’entrada com la veu de l’expressiu cantaor santcugatenc Pere Martínez fa de nexe en comú entre la cançó tradicional catalana i el flamenc, que es fusionen amb el jazz lliure com a fil conductor. En el seu segon disc, Alé Iberian Chants, Libérica fa un homenatge als cants lliures i als cants de treball tant del nord com del sud, amb temes com Rossinyol o El garrotín.
A banda de tocar la trompeta, Careta també va cantar juntament amb Martínez cançons com El cant dels ocells o La presó de Lleida, amb un final que va encisar. Amb Max Villavechia al piano i Oriol Roca a la bateria completant el quintet, van preparar especialment una nadala: El noi de la mare. Un regal complet.
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Mor Lolita Rovira Borràs, coneguda maquilladora manresana, als 76 anys
- Els jesuïtes inicien un nou projecte en una masia que era del doctor Redondo
- Un gran forat obliga a tallar el camí que passa per darrere del parc de l'Agulla
- Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
- La Molina, Masella i Port del Comte tenen el primer dia de les festes de Nadal amb una alta assistència d'esquiadors
- La neu provoca talls de carretera a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès