Jazz, flamenc i folklore català s’agafen de la mà a Cabrianes

El quintet Libérica, liderat pel contrabaixista Manel Fortià i amb la trompetista avinyonenca Alba Careta, va regalar el seu virtuosisme

Max Villavechia, Pere Martínez, Manel Fortià, Alba Careta i Oriol Roca, diumenge a l’escenari del Centru

Max Villavechia, Pere Martínez, Manel Fortià, Alba Careta i Oriol Roca, diumenge a l’escenari del Centru / Pepa Mañé Vall de Vilaramó

Pepa Mañé Vall de Vilaramó

Pepa Mañé Vall de Vilaramó

Cabrianes

Cabrianes ha celebrat Nadal amb un concert que va estimular el gust musical del públic que es va aplegar diumenge a la tarda al Centru. El quintet Libérica va desplegar el seu virtuosisme i va sorprendre i entusiasmar amb la proposta en la qual el jazz, el flamenc i el folklore català es donen la mà.

La formació, liderada pel contrabaixista cassanenc Manel Fortià, compta amb la trompetista avinyonenca Alba Careta, que va comprovar, altre cop, com n’és d’estimada a prop de casa. De fet, el mateix Fortià va assenyalar que en el seu honor tocarien una versió especial de La dama d’Aragó, que van anomenar La dama d’Avinyó.

Van arrencar amb Sant Joan feu-lo ben gran, que va deixar clar d’entrada com la veu de l’expressiu cantaor santcugatenc Pere Martínez fa de nexe en comú entre la cançó tradicional catalana i el flamenc, que es fusionen amb el jazz lliure com a fil conductor. En el seu segon disc, Alé Iberian Chants, Libérica fa un homenatge als cants lliures i als cants de treball tant del nord com del sud, amb temes com Rossinyol o El garrotín.

A banda de tocar la trompeta, Careta també va cantar juntament amb Martínez cançons com El cant dels ocells o La presó de Lleida, amb un final que va encisar. Amb Max Villavechia al piano i Oriol Roca a la bateria completant el quintet, van preparar especialment una nadala: El noi de la mare. Un regal complet.

