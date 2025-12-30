La Banda de la Unió Musical del Bages celebra el nou any exhaurint entrades
El concert que tindrà lloc l'1 de gener al Kursaal de Manresa oferirà un repertori variat amb direcció de Dídac Mirallas
El director Dídac Mirallas Vila portarà un any més la batuta en el tradicional concert de Cap d'Any de la Banda de la Unió Musical del Bages, que se celebrarà el primer dia del 2026 (19 h) a la sala gran del Teatre Kursaal de Manresa amb totes les entrades venudes des de fa dies.
L'actuació tindrà enguany la presència d'alumnes de l'Escola Municipal de Dansa de Moià, Somnis, dirigits per Maite Guerrero Gómez, que participaran en algunes peces. També hi haurà la col·laboració del cantant manresà Salva Racero.
El repertori estarà format per peces d'autors com Jacob de Haan, Robert Sheldon, Johann Strauss II i Leroy Anderson, entre altres.
El concert tindrà dues parts. En la primera, obrirà el concert el "Nordic fanfare and hymn", de l'esmentat De Haan. Posteriorment, la banda tocarà "Choreography", de Robert Sheldon; "Baba Yetu", de Christopher Tin, amb arranjaments de Matt Conaway; "River of life", de Steven Reineke; "The Lion King", de Hans Zimmer, amb arranjaments de Jon Higins i Pau Pujol; i "Flight of the Piasa", novament de Robert Sheldon.
La segona part començarà amb "Klipp-Klapp galopp Polka", de Johann Strauss II, amb arranjaments d'Albert Schwarzmann; "An der schönen blauen Donau", de Johann Strauss II; "It's beginning to look a lot like Christmas", de Meredith Wilson, amb arranjaments de Michael Brown; "Celtic Carol", una peça tradicional amb arranjaments de Robert W. Smith; "I'm Krapfenwald'l polka", de Johann Strauss; "Thank God it's Christmas", de Queen, amb arranjaments de Steve Cortland; "The syncopated clock", de Leroy Anderson; i "Happy New Year", de B. Anderson i B. Ulvaeus, amb arranjaments de Frank Bernaerts.
