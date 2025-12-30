El manresà David Pintó i l'igualadí Joan Valentí homenatjaran les dones del 36
El duet presentarà el seu nou espectacle sobre memòria històrica al Teatre de l'Aurora d'Igualada en un primer semestre amb 10 propostes escèniques
El nou espectacle conjunt de l'igualadí Joan Valentí i el manresà David Pintófarà un homenatge a les dones que van lluitar durant la guerra civil a favor de les llibertats i contra el feixisme. El muntatge, que porta per títol "Dones del 36", es podrà veure els dies 23, 24 i 25 de gener al Teatre de l'Aurora d'Igualada en el marc de la programació del primer semestre del 2026, que inclou deu propostes escèniques.
Pintó i Valentí continuen amb aquest nou projecte el cicle d'espectacles sobre la memòria històrica que van començar amb "Mort a les cunetes", sobre l'assassinat de nou republicans l'any 1939; i va continuar amb "La primera i les mestres de la República", que se centra en la figura de Nativitat Yarza, primera alcaldessa de Catalunya; "Molotov, cas Cipriano Martos Jiménez", un militant antifranquista que va morir el 1973 torturat per la guàrdia civil; i "Més que un club, el feixisme contra el Barça".
Inici sobre salut mental
La nova temporada de l'equipament de la plaça de Cal Font començarà just després de festes, els dies 9, 10 i 11 de gener amb "Boja", un muntatge de to autobiogràfic on Mariona Esplugues parla de la salut mental i els límits de la normalitat. Una peça feta amb humor i sensibilitat a partir de les vivències personals.
Goldoni i Shakespeare
Els dies 30 i 31 de gener i 1 de febrer, Els Pirates Teatre portaran a l'Aurora "L'estiueig", una mirada a "La villeggiatura", de Goldoni, on dues famílies estan decidides a viure unes vacances per sobre de les seves possibilitats. Encara dins del mes de febrer, els dies 20, 21 i 22, "El darrer viatge" durà a l'Aurora la sorprenent història de dos homes que van emprendre per amor un viatge que va continuar fins i tot després de la mort d'un d'ells. El muntatge és obra de Pep Tines.
El director Sergi Belbel i l'actor Enric Cambray representaran el segon acte de la seva particular mirada a un dels grans personatges de Shakespeare en l'obra "Hamlet 2.0" (6, 7 i 8 de març). Una peça en clau d'stand-up comedy que vol aportar una aproximació innovadora a un títol clàssic i universal.
La primavera arriba amb Roger Coma
Roger Coma és el protagonista de "No ho hauria de fer", que arribarà a l'Aurora al mateix temps que la primavera (20 i 21 de març). L'obra aborda les qüestions de la mort i el dol, i les convencions socials implícites, des de la irreverència i l'humor.
Els dies 10, 11 i 12 d'abril, es podrà veure a la capital anoienca "Dirrrty Boys", un 'true crime' basat en fets reals. Escrit per Gerard Guix i dirigit per Àgata Casanovas, l'espectacle parla de dos nens de Liverpool que el 1993 van assassinar un altre nen.
Dansa i teatre van agafats de la mà a "Una bellissima giornata", on el Piero i l'Alma Steiner comparteixen escenari per primer cop per parlar de diàleg entre generacions (24 i 25 d'abril).
Pla, Roig i Lorca
La trobada que van mantenir Montserrat Roig i Josep Pla el 1972 és l'eix de "Pla per Roig", la peça escrita i dirigida per Ferran Utzet que es representarà a l'escenari de l'Aurora els dies 9 i 10 de maig.
La programació es clourà els dies 23 i 24 de maig amb "Un segundo bajo la arena", on el Col·lectiu Desasosiego reinterpreta "Bodas de sangre" de Lorca. La novetat d'aquesta proposta és que el públic serà un convidat més del banquet perquè les funcions no tindran lloc al teatre sinó a l'aire lliure, concretament al pati de l'Escorxador. El muntatge va guanyar el Premi Moritz de FiraTàrrega a la millor estrena d'arts de carrer el 2022.
