El Kursaal programa una nova funció del "Hamlet" de Peyu i Albert Pla

El teatre manresà ja han hagut de sumar noves sessions a cinc dels espectacles de la propera temporada pel bon ritme de venda d'entrades

Albert Pla i Peyu portaran el seu &quot;Hamlet&quot; al Kursaal

Albert Pla i Peyu portaran el seu "Hamlet" al Kursaal / JORDI GALDERIC

Toni Mata i Riu

Toni Mata i Riu

Manresa

Encara no ha començat la nova temporada, però el ritme de venda d'entrades al Kursaal és tan elevat que no els responsables de l'equipament no paren d'obrir noves funcions. La darrera és del "Hamlet" que Albert Pla i Peyu celebraran el 24 d'abril al teatre manresà.

Les obres de teatre "La corona d'espines", "Pel davant i pel darrera", i "La importància de ser Frank" i el monòleg de Míriam Tirado "Fills: nou de ser tan difícil" ja han augmentat la seva presència al Kursaal durant el primer semestre del proper any amb noves funcions, per a les quals ja es van posar les entrades a la venda, tant a les taquilles (de dilluns a dissabte de 10h a 13h i de dimarts a dissabte de 18h a 20h) com a la pàgina web kursaal.cat.

La nova funció de "Hamlet" es durà a terme l'endemà de Sant Jordi a les 5 de la tarda a la sala gran. El muntatge de Peyu i Pla es va estrenar fa uns dies al Teatre Coliseum de Barcelona.

De "La corona d'espines", de Sagarra, que ha triomfat al Teatre Nacional de Catalunya, i de "Pel davant i pel darrera", en una nova producció d'un clàssic de la comèdia d'embolics, escrita per Michael Frayn, se n'han programat terceres funcions. El monòleg de la manresana Míriam Tirado, especialista en criança conscient, i del muntatge del Grup de Teatre del Poble Nou de Manresa d'un dels grans títols de Wilde, de moment ja n'hi ha dues.

