El Teatre del Foment Cultural de Súria celebra el centenari

La funció d'Els Pastorets del dia de Nadal va ser el marc de la commemoració de l'efemèride d'una entitat de gran implantació a la localitat

Els intèrprets, l'equip artístic, l'alcalde Coberó i la presidenta Serrat van brindar des de l'escenari

Els intèrprets, l'equip artístic, l'alcalde Coberó i la presidenta Serrat van brindar des de l'escenari / AJUNTAMENT DE SÚRIA

Toni Mata i Riu

Toni Mata i Riu

Manresa

Un segle d'activitat ininterrompuda és una efemèride que val la pena celebrar i així ho estan fent els responsables del Teatre del Foment Cultural de Súria durant aquestes festes coincidint amb les representacions d'Els Pastorets. En concret, l'acte oficial de commemoració va tenir lloc dijous passat, dia de Nadal, després de la funció de l'emblemàtica obra sobre el naixement de Jesús.

L'alcalde Albert Coberó i la presidenta del Foment Cultural, Tat Serrat, van prendre la paraula per adreçar-se als assistents en una jornada tan especial. Aquesta darrera va fer un agraïment a totes les persones que han contribuït a mantenir viva la flama de l'entitat durant un segle, perquè "han convertit el teatre en un espai de cultura i una segona casa per a molts suriencs". A més d'Els Pastorets, s'hi han celebrat moltes altres propostes escèniques i culturals.

El públic es va afegir a la celebració del centenari

El públic es va afegir a la celebració del centenari / AJUNTAMENT DE SÚRIA

La Tat Serrat va afegir que la gestió de l'equipament "s'ha intentat fer sempre amb una visió de poble, obrint les portes a tota mena d'activitats i col·lectius". La dirigent va manifestar el compromís de "continuar portant vida i cultura a Súria des d'aquest teatre".

L'alcalde Albert Coberó va dir que el teatre del Foment Cultural "ha estat testimoni de la història de Súria al llarg de l'últim segle" i va fer especial esment de la tradició d'Els Pastorets. "El Foment és una de les entitats amb més energia del municipi" i amb una trajectòria "de rigor i feina ben feta".

Durant l'acte es va fer un brindis i es va interpretar la cançó "Somnis", de Jaume Esquius i Miquel, un tema representatiu del Foment.

Un segle en plena forma

L'actual Teatre del Foment Cultural va iniciar el seu camí el 25 de desembre del 1925 a iniciativa de la parròquia local. Durant l'any, acull les representacions d'Els Pastorets i la temporada teatral, a més d'altres actes socials, cívics i culturals.

En les funcions d'Els Pastorets d'aquestes festes, se celebra el centenari amb la interpretació d'una cobla commemorativa, dins de la dramatúrgia de Josep Maria Folch i Torres. Les properes sessions tindran lloc els dies 1, 3, 4 i 6 de gener, a les 18 h.

TEMES

