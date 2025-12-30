El Teatre del Foment Cultural de Súria celebra el centenari
La funció d'Els Pastorets del dia de Nadal va ser el marc de la commemoració de l'efemèride d'una entitat de gran implantació a la localitat
Un segle d'activitat ininterrompuda és una efemèride que val la pena celebrar i així ho estan fent els responsables del Teatre del Foment Cultural de Súria durant aquestes festes coincidint amb les representacions d'Els Pastorets. En concret, l'acte oficial de commemoració va tenir lloc dijous passat, dia de Nadal, després de la funció de l'emblemàtica obra sobre el naixement de Jesús.
L'alcalde Albert Coberó i la presidenta del Foment Cultural, Tat Serrat, van prendre la paraula per adreçar-se als assistents en una jornada tan especial. Aquesta darrera va fer un agraïment a totes les persones que han contribuït a mantenir viva la flama de l'entitat durant un segle, perquè "han convertit el teatre en un espai de cultura i una segona casa per a molts suriencs". A més d'Els Pastorets, s'hi han celebrat moltes altres propostes escèniques i culturals.
La Tat Serrat va afegir que la gestió de l'equipament "s'ha intentat fer sempre amb una visió de poble, obrint les portes a tota mena d'activitats i col·lectius". La dirigent va manifestar el compromís de "continuar portant vida i cultura a Súria des d'aquest teatre".
L'alcalde Albert Coberó va dir que el teatre del Foment Cultural "ha estat testimoni de la història de Súria al llarg de l'últim segle" i va fer especial esment de la tradició d'Els Pastorets. "El Foment és una de les entitats amb més energia del municipi" i amb una trajectòria "de rigor i feina ben feta".
Durant l'acte es va fer un brindis i es va interpretar la cançó "Somnis", de Jaume Esquius i Miquel, un tema representatiu del Foment.
Un segle en plena forma
L'actual Teatre del Foment Cultural va iniciar el seu camí el 25 de desembre del 1925 a iniciativa de la parròquia local. Durant l'any, acull les representacions d'Els Pastorets i la temporada teatral, a més d'altres actes socials, cívics i culturals.
En les funcions d'Els Pastorets d'aquestes festes, se celebra el centenari amb la interpretació d'una cobla commemorativa, dins de la dramatúrgia de Josep Maria Folch i Torres. Les properes sessions tindran lloc els dies 1, 3, 4 i 6 de gener, a les 18 h.
- Alcalde de Sant Llorenç de Morunys: 'Ens diuen que avui recuperarem la cobertura, però és una qüestió de fe
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Un gran forat obliga a tallar el camí que passa per darrere del parc de l'Agulla
- Josep Agulló, ceretà de 93 anys: «Abans vivíem en una inquisició»
- Dos menors, en estat crític per un accident amb cinc ferits a la C-16 a Cercs
- El geòleg Mata Perelló considera que el pàrquing sota la Seu de Manresa no ha de fer patir
- Desenes de tractors de la Catalunya central col·lapsen l'Eix Tranversal per reclamar control de la fauna cinegètica
- Mor Lolita Rovira Borràs, coneguda maquilladora manresana, als 76 anys