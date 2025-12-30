El Teatre de l'Aurora obre l'any amb un espectacle familiar premiat
La companyia catalana Zero en Conducta presenta "Trashhh!!!" a l'equipament igualadí els dies 2, 3 i 4 de gener
El premiat espectacle per al públic familiar i de titelles "Trashhh!!!" es podrà veure del 2 al 4 de gener al Teatre de l'Aurora d'Igualada. Les funcions tindran lloc a les 18 h del divendres i el dissabte i a les 12 h del diumenge, i les entrades es poden adquirir a www.teatreaurora.cat i a taquilles per 8 i 10 euros.
La peça que arriba a la capital de l'Anoia és una proposta de la companyia Zero en Conducta que va obtenir el Premi FETEN 2019 al millor espectacle en format petit i el premi al millor espectacle de carrer al Haifa International Children's Theater. El grup català es va crear el 2011 i té una destacada projecció internacional que s'ha vist reforçada pels diversos guardons obtinguts amb els set espectacles que han produït.
La protagonista de "Trashhh!!!" és la Poubelle, una bossa d'escombraries que vol ser una estrella, però el destí és ser rebutjada, per tant, sembla impossible que ho pugui aconseguir. Amb humor i tendresa, l'obra parla de la necessitat de lluitar contra el destí que no ens agrada des de la imaginació i l'esperança. I, alhora, aborda la qüestió de l'acceptació d'un mateix.
Nou muntatge de Pintó i Valentí
El muntatge que es podrà veure durant tres dies és el punt d'arrancada d'una nova temporada escènica a l'Aurora, que fins el proper mes de maig proposa deu espectacles més. Destaca el nou projecte del duet format pel manresà David Pintó i l'igualadí Nan Valentí, "Dones del 36", que s'estrenarà del 23 al 25 de gener. Abans, del 9 a l'11 del mateix mes, Mariona Esplugues representarà "Boja", una peça de to autobiogràfic sobre la salut mental i els límits d'allò que entenem com a normal.
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Mor Lolita Rovira Borràs, coneguda maquilladora manresana, als 76 anys
- Els jesuïtes inicien un nou projecte en una masia que era del doctor Redondo
- Un gran forat obliga a tallar el camí que passa per darrere del parc de l'Agulla
- Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
- La Molina, Masella i Port del Comte tenen el primer dia de les festes de Nadal amb una alta assistència d'esquiadors
- La neu provoca talls de carretera a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès