Coaner acomiada l'any amb música
El santuari es va omplir per escoltar Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries en el Concert de Nadal que tanca els actes del mil·lenari
Regió7
El grup més famós de les terres de l'Ebre, Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, va actuar al santuari de Coaner en el tradicional Concert de Nadal, que va tenir lloc diumenge passat. La formació liderada pel músic tortosí Arturo Gaya va interpretar l'espectacle musical "Lo Misteri de Nadal" en un recinte ple d'un públic que va exhaurir les entrades a la venda.
L'actuació de la formació del sud del país, un dels grans referents de la música popular catalana, va revisitar les tradicions nadalenques amb el to simpàtic i humorístic que és el seu segell d'identitat. Els espectadors van connectar amb la proposta i es van convertir en còmplices dels intèrprets.
Els assistents an poder celebrar les festes amb torrons i moscatell a la sortida, al pla de l'Arboç. El concert va posar la rúbrica a la commemoració Coaner Mil Anys, que ha tingut actes diversos, jornades de divulgació històrica i recuperació patrimonial des del setembre del 2024 fins a l'actualitat. El concert va ser organitzat per l'associació Amics de Coaner.
