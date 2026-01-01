Adeu a un fenomen
Crítica de l’episodi final de ‘Stranger things’: un tancament efectiu no exempt d’excessos
El capítol de comiat resulta satisfactori a diversos nivells, però sobren efectes digitals i l’epíleg és etern
‘Stranger things’ s’homenatja a si mateixa en una temporada final amb poques sorpreses
Crítica de ‘Stranger things’ (temporada 5, part 2): el llarg clímax continua
Juan Manuel Freire
Senyal d’estar davant un moment important: Netflix, servei d’estríming conegut per la seva excel·lència tècnica, es col·lapsa diversos minuts en lloc d’entregar amb safata el contingut que volies. Va passar amb el llançament de la cinquena i última temporada de ‘Stranger things’ i, per descomptat, va tornar a passar amb l’episodi final de la sèrie, un moment esperat (o més ben dit, temut) per desenes de milions d’espectadors arreu del món.
Hi havia tensió per saber com es desenvoluparia la batalla final amb Vecna (Jamie Campbell Bower), el malvat còsmic que vol fer xocar The Abyss, un planeta inhòspit, contra el nostre, que sense ser perfecte, tampoc és tan mal lloc per viure. O, en altres paraules, saber si als nostres herois se’ls donaria bé la Operation Beanstalk, que consisteix a pujar a la torre de ràdio de Hawkins i, quan The Abyss sigui prou a prop, saltar-hi a dins a través d’alguna de les esquerdes.
Bé, hi ha més que això. A ‘Stranger things’, els plans només són escassos i amb marge per al desastre. Per això al principi d’aquest capítol veiem també Eleven (Millie Bobby Brown) submergint-se en el tanc del laboratori de l’Upside Down i endinsant-se The Void per colar-se al cervell de Vecna, ben conegut per Max (Sadie Sink) que també és allà per ajudar-la, igual que la seva germana perduda Kali (Linnea Berthelsen). O Murray Bauman (Brett Gelman) preparant-se per fer volar l’Upside Down una vegada s’hagi rescatat els nens capturats per Vecna per amplificar habilitats i assegurar el seu pla de fusió.
Història de dues missions
Per descomptat, no tot surt com s’esperaven, o altrament aquest episodi no tindria per què durar 128 minuts, que tot i que semblin molts, són 14 menys dels que va durar el capítol final de l’anterior temporada. Vecna és una criatura dura de pelar i els monstres humans, aquests militars liderats per la Dra. Kay (Linda Hamilton, última icona dels 80 i 90 fitxada per la sèrie), saben posar pedres en un camí que, per moments, porta efluvis del turisme interplanetari de ‘Star trek’. I posats a continuar jugant a assenyalar la referència, ¿no hi ha rastres de l’acció alienígena de ‘Starship troopers’ (Les brigades de l’espai) en certes parts del capítol? El director, Paul Verhoeven, sigui dit de passada, sabia ser més mesurat amb els efectes digitals, que aquí poden arribar a la hipertròfia. De manera innecessària: res tan espectacular com Joyce Byers (Winona Ryder) recordant com d’expeditiva pot ser una mare coratjosa.
Els mateixos germans Duffer, creadors de la sèrie i guionistes i directors del capítol, tenien una missió (gairebé) impossible per portar a terme: tancar satisfactòriament les històries d’un nombrós grup de personatges, d’Eleven al seu estimat Mike (Finn Wolfhard), del torturat policia Hopper (David Harbour) a l’adorable parella d’amics formada per Dustin (Gaten Matarazzo) i Steve (Joe Keery). Per fer-ho es prenen el seu temps, un temps potser excessiu: quan la història sembla haver acabat, encara queden 45 minuts de capítol, i el que segueix és bàsicament un episodi de ‘Gilmore Girls’ amb un altre elenc, un grapat de minuts amables sobre la bifurcació dels camins dels nostres (nombrosos) herois. Resulta lleugerament anticlimàtic fins al relat d’una possibilitat inesperada que remet al nucli emocional de la sèrie: és important conservar una mica d’innocència, permetre’s a un mateix creure, continuar sent qui vas ser d’adolescent mentre el món et va llançant horrors.
La franquícia no s’acaba
El final de la sèrie te gust, en certa manera, a final d’època. En una època de contracció de la indústria, costa saber quan tornarem a veure una història així d’ambiciosa i extensa explicada amb aquesta amplitud de mitjans; segons va publicar el mitjà digital ‘Puck’, cada episodi de l’última temporada ha costat entre 50 i 60 milions de dòlars de pressupost. ¿Qui s’atrevirà a donar a dos cineastes poc experimentats l’oportunitat de fer realitat una visió exuberant i amb múltiples ramificacions, a més d’original, max mix de mil referències però original? (Ah, parlant de popurri: les parts més emocionals i catàrtiques del capítol tenen Prince com a banda sonora, cosa que només pot qualificar-se de gran xantatge emocional).
Per descomptat, ‘Stranger things’, com a franquícia, no acaba aquí. Aquest any s’estrenarà una extensió en clau d’animació i més endavant hauria d’arribar un spin-off de què ara per ara no se n’ha revelat res. En els dos projectes, els Duffer (que ja preparen un projecte de cine per a Paramount) són tan sols productors. Hi ha el perill d’acabar diluint l’impacte d’ un llegat estimat, molt estimat, capaç d’unir els que vam créixer amb els referents citats en la sèrie i generacions més joves. Haurien de deixar almenys un temps per respirar i que doni temps a trobar a faltar aquest univers.
- La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Les víctimes dels pares helicòpter: «Molts joves entren al món laboral i s’adonen que les coses són més difícils del que els havien pintat a casa»
- La història d’Orimar i Adrián, la parella que va morir en dos accidents de moto en menys de 24 hores
- Jutgessa als 23 anys en temps rècord: l’esprint de 18 mesos d’una jove que creu en la “justícia de trinxera”
- El colpidor testimoni d'una veïna de Navarcles al Monòleg de l'Any de TV3: 'Espero un transplantament de ronyó per tercera vegada
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- El Doctor en Ciències Físiques Joan Jorge Sánchez posa en dubte els 68 morts a l'any per contaminació a Manresa
- Atrapats i amb el vehicle atravessat al mig de la carretera: l'episodi que va viure una conductora i tres menors durant les nevades a Llívia