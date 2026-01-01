«Emociona’t» repartirà aquest divendres al Teatre Conservatori tastets inclusius de Nadal
Nascut ja fa set edicions amb la intenció que els col·lectius més vulnerables pugin a escena, el muntatge reunirà un centenar d'actors, cantaires i ballarins a l’escenari
Integració. Seria la paraula amb la qual es definiria l’espectacle Emociona’t, nascut ja fa set edicions amb la intenció que els col·lectius més vulnerables pugin a escena per participar d’un muntatge que fa de l’esperit nadalenc la seva filosofia. Amb el títol Tastets de Nadal i amb la coordinació general de Joan-Manel Miquel per segon any consecutiu, l’Emociona’t tindrà gairebé un centenar de persones a l’escenari per parlar de Nadal a través de contes, poemes, danses i cançons acoblats a través d’un fil argumental teatralitzat «amb tocs d’humor». La dramatúrgia i la direcció teatral la torna a signar Àngels Torrens i la musical, Anna Giralt.
Idea primigènia
Emociona’t, que enguany per com s’han escaigut les dates nadalenques es fa al gener, és un espectacle multidisciplinari que va néixer de l’empenta inicial de Rosa Ma. Ortega i que havia portat a escena corals de centres penitenciaris i nens i adolescents en perill d’exclusió. No aquest any, explica Miquel, i no per falta de ganes sinó «per diferents circumstàncies, com la manca de corals en presons o la dificultat de trobar nens i nenes que hi puguin participar tot i els esforços que s’han fet per mirar de coordinar-ho amb entitats o esplais».
Cantaires, actors i ballarins participen d’un espectacle multidisciplinari
Però, malgrat tot, i amb la intenció de continuar endavant amb el projecte i «mantenir la idea primigènia», avui pujaran a l’escenari del Teatre Conservatori cinc corals: la Joc de Veus d’Ampans, dirigida per Salvador Salla; l’USènior de la FUB-Manresa (Rosa Ma. Ortega); l’Harmonia del Casal Cívic i Comunitari de Manresa (Myriam Díez), la Dintre el bosc canta i el Cor Obert del Centre de Normalització Lingüística, ambdues dirigides per Anna Giralt. Javi Gianno i Elisabet Ruz repeteixen com a veus solistes; en el conjunt instrumental, Albert Bacardit (guitarra elèctrica), Pedro Barrera (baix elèctric), David Martell (teclat) i Xavier Miranda (bateria).
Trencaclosques musical i escènic
«Compartir i transmetre» és el que vol traslladar l’espectacle al públic del Conservatori a través d’un «trencaclosques musical i escènic» amb nadales populars com El noi de la mare o El petit vailet, adaptades com Els tres reis arriben a ciutat (de Santa Claus is coming to town), poemes de Ponç Pons (Llibre de família) o adaptacions de contes com Una visita inesperada, de Pere Calders. El quadre actoral el formen tretze actors i actrius:Judit Aguilera, Arnau Bello, Meritxell Costa, Pere Font, Dolors Garzón, Albert Giralt, Abdoulaye Mbaye, Oriol Miras, Irene Ribera, Gal·la Rius, Jordi Segon, Fina Tapias, Imma Torrecillas. I pel que fa a la dansa, el Grup Barretina de l’Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages, amb la direcció de Montserrat Llobet i Queralt Costa, interpretaran les coreografies de Joan Miquel i Sònia Ortega.
«EMOCIONA’T: TASTETS DE NADAL»
- Lloc: Teatre Conservatori de Manresa
- Dia i hora: Divendres, 2 de gener, a les 20 h
- Preus i entrades: 12 euros. Les entrades es poden adquirir a la web www.kursaal.cat
El protagonisme, explica Miquel, «està molt repartit i equilibrat en els 17 quadres» que conformen els Tastets de Nadal en un muntatge «molt eclèctic, dinàmic, fresc i amb un so molt modern». Es tracta, remarca Miquel, «d’emocionar-se en tots els sentits».
