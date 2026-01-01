La Oreja de Van Gogh publica el primer single des del retorn d'Amaia Montero
La peça es titula 'Todos estamos bailando la misma canción'
ACN
La Oreja de Van Gogh ha acomiadat el 2025 amb el llançament del seu primer single des del retorn d'Amaia Montero com a vocalista de la banda. Es tracta de 'Todos estamos bailando la misma canción' i l'han presentat per Cap d'Any pel simbolisme que representa "tancar un any ple d'anuncis importants i obrir la porta al 2026, que promet ser decisiu i històric per al grup", segons afirma Sony Music en un comunicat. La peça manté el segell característic del grup i reflexiona sobre l'avenç humà. El tema ha estat produït per Paco Salazar i es va gravar al desembre, als estudis Higain, a prop de Donosti. El vídeo, una peça en directe, es va enregistrar a l'interior del Palau Miramar de Sant Sebastià.
El 2026 serà l'any en què La Oreja de Van Gogh tornarà als escenaris amb Amaia Montero, amb una gira que recorrerà fins a 35 ciutats espanyoles, amb entrades esgotades en diversos llocs. A Barcelona, hi actuaran el 6 i 7 de novembre, amb entrades esgotades per als dos concerts, i el 26 i 27 del mateix mes, amb entrades encara disponibles.
