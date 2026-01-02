Fotografia que fa preguntes
La martorellenca Irina Cervelló exposa al centre KBr de la Fundació Mapfre a Barcelona "Opaco", on explora els vincles entre la ciutat i el complex químic
El treball de l'autora del Baix Nord forma part del grup de quatre projectes guanyadors de la convocatòria KBr Flama'25
Quinze minuts de sirena estrident són un càstig innecessari encara que l’alarma soni amb la bona voluntat d’avisar d’un perill imminent. I a Martorell, la població natal de l’Irina Cervelló (2001), de riscos i sorolls preventius en saben bastant perquè cada any es porta a terme un simulacre químic amb cinc sirenes repartides per la població: tothom ha de saber què cal fer si la Solvay té un greu accident. El vincle entre ciutat i complex fabril ve del tardofranquisme i ha dibuixat un mapa de complicitats i ombres que la jove fotògrafa explora en l’exposició "Opaco", una de les quatre propostes guanyadores del projecte KBr Flama’25 que es pot veure al centre de fotografia de la Fundació Mapfre a Barcelona.
"Opaco", d'Irina Cervelló
«Jo soc de Martorell, i la família de la meva mare és de Vallbona de les Monges», explica Cervelló: «en el moment de pensar el treball de final de grau a l’Escola Superior d’Imatge i Disseny (IDEP), tenia ganes de fer alguna cosa de Vallbona, Martorell no m’agrada, el trobo lleig. Els professors em preguntaven per què no buscava alguna cosa per fer sobre la meva ciutat i jo els deia que no hi ha res, només indústria i fàbriques».
L’aparent defecte va mudar en virtut quan «vaig pensar per què hi ha indústria a Martorell, i que tothom té un pare o un amic que hi treballa. Vaig començar a investigar i vaig anar a parar a la Solvay, una empresa de la qual des de petita recordo que no en podíem parlar, ni sabíem què s’hi feia». Els treballadors, apunta Cervelló, «no poden dir res perquè firmen contractes de confidencialitat». Això, però, no va aturar l’estudiant de fotografia i el resultat és un treball que va superar la resta de candidats a representar l’IDEP al KBr Flama de l’any passat.
El visitant de la mostra ubicada al primer pis de l’edifici annex a la Torre Mapfre té, a una banda, la retrospectiva sobre la novaiorquesa Helen Levitt (1913-2009) i, en la sala contigua, els quatre treballs vencedors de les quatre escoles de fotografia de la ciutat: EASD Serra i Abella, Elisava-Facultat de Disseny i Enginyeria de Barcelona, Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya i IDEP. És aquest darrer el d’Irina Cervelló, el primer que veu l’espectador en arribar, on pot contemplar vuit imatges de gran format que parlen de la relació entre Martorell i Solvay sense mostrar res del complex químic.
De Torrelavega al Baix Nord
Una extensa cronologia convida el públic a conèixer les fites principals en el trajecte biogràfic de la Solvay, una empresa belga que el 1905 va comprar una mina de carbó a Astúries per obtenir el material necessari per a la producció de carbonat sòdic. Quinze anys després, va adquirir les mines de Súria, i el 1968 va fer seu un terreny de 30 hectàrees al polígon La Torre, de Martorell. El 4 de desembre del 1972, es va inaugurar el complex químic amb el ministre d’Indústria al capdavant.
«L’eix del projecte és la fotografia com a eina d’investigació», afirma l’autora. L’exposició és el tancament d’una història que va començar amb l’elecció del tema com a treball de final de grau. En el camí, Cervelló va bussejar en la història de la Solvay i en qüestions com les denúncies per contaminació. Treure els draps bruts d’una multinacional poderosa pot ser un risc, però «mai m’han contactat des de l’empresa ni ningú m’ha dit res». No obstant això, a l’Irina li sap greu que no s’hagi fet cap esment del projecte i l’exposició a les xarxes socials municipals.
Arxiu personal, Sant Jordi i imatges religioses
Abril Coudougnan (Perpinyà, 1999), Bernat Erra (Barcelona, 2003) i Patrick Martin (Stockport, Anglaterra, 1996) són els altres tres projectes guanyadors del KBr Flama 2005 procedents d’escoles de fotografia de la capital catalana. Coudognan exposa Tous les maux mot sont inventés, on busseja en l’arxiu fotogràfic personal creat durant sis anys per cercar les associacions i les tensions que es generen entre les imatges. Martin proposa a Looking for George una revisitació del mite de Sant Jordi i la seva inscripció en l’imaginari cultural català. Fe de erratas, de Bernat Erra, és el record de l’impacte de la imatgeria religiosa en la vida quotidiana.
Encara en època de dictadura, l’abril del 1973, l’aleshores príncep Juan Carlos de Borbón va visitar les instal·lacions. I un any després, va morir un treballador per culpa de l’explosió causada per un incendi. En democràcia, i en uns 90 en els quals encara no hi havia la consciència i la legislació mediambiental actuals, la Solvay no va deixar d’estar al centre de la diana.
El 1993, recorda Cervelló en la línia del temps que s’ha imprès a la paret de la KBr, «l’empresa va negar que estés construïnt una incineradora química que cremava els residus propis i els d’altres indústries properes». El març d’aquell any, unes 250 persones es van manifestar a la localitat del Baix Nord en contra de l’erecció d’una xemeneia que exhalava deixalles tòxiques. «El 1996, un jutge va emetre una sentència condemnatòria per uns abocaments al Llobregat que anaven directament al mar, però no va ser la Solvay a qui es va culpar sinó al director i l’enginyer en cap de producció. Una multa i ja està», conclou.
«Mentre feia el treball, m’adonava que el que més m’afectava és tenir la Solvay i no saber què fa ni qui és». Irina Cervelló va elaborar un llibre que incloïa fotografies d’arxiu perquè «m’ajudaven a posar context» i incloïa la investigació realitzada. El resultat li va servir per graduar-se, amb l’epíleg d’anar al centre KBr, en una versió més despullada i directe.
La mostra consta de vuit fotografies: «n’hi ha sis d’alarmes, en antenes de 5 metres d’alçada cadascuna, incloent-hi una d’Abrera perquè si hi hagués una explosió l’ona expansiva arribaria a les poblacions properes; el missatge que rebem els martorellencs al telèfon quan hi ha un simulacre; i una noia que vesteix la samarreta del Club Futbol Martorell. Són els rastres gairebé invisibles que ha deixat la Solvay a Martorell». I per a Cervelló, el retrat sense rostre de l’esportista sense rostre és la «més representativa» perquè «portar el nom del patrocinador, Solvin, el nom de la Solvay quan va fer una 'joint venture' amb Inovyn, sobre el pit simbolitza l’opressió de la fàbrica sobre els habitants». I una pregunta: «per què fa donacions, per blanquejar-se? Volia reflexionar sobre els límits ètics de la societat d’avui en dia».
La fotògrafa no ignora que «la Solvay dona feina a molta gent des de fa cinquanta anys» i per això la seva mirada està feta de «grisos». «No crec que l’empresa sigui dolenta, encara que ha fet coses dolentes com la contaminació», afegeix: «m’interessava descobrir les conseqüències socials i culturals sobre la població».
La proposta de Cervelló és de tall conceptual, «no volia fer fotografia documental, perquè sentia que això no ajudava al projecte, ja sabem com és la Solvay». L’estudiant va preferir ensenyar «coses que hi són, però no es veuen». Com els patrocinis i les ajudes a entitats i esdeveniments ciutadans: «vaig trobar una llista del 2003 al 2007, però segur que n’hi ha més». En tot cas, però, la feina no s’ha acabat perquè la martorellenca vol continuar investigant.
