EL 2026 CULTURAL (1): ELS LLIBRES
Haruki Murakami i Han Kang tornen a les llibreries, que ja miren a Sant Jordi
Eva Baltasar, Pol Guasch, Màrius Serra i Blanca Busquets treuen novetats
El manresà Joan Esculies publicarà aquest gener una novel·la sobre seguretat i llibertat
Amb Sant Jordi a l’horitzó, el 2026 arriba amb títols nous d’autors catalans com Eva Baltasar, Màrius Serra, Julià Guillamon, Pol Guasch, Blanca Busquets, Sílvia Soler, Julià de Jòdar i Dolors Miquel i traduccions de Han Kang, Haruki Murakami, Iris Murdoch, Julian Barnes, Rebecca Makkai, Jeanette Winterson, Claudia Durastanti i Jo Nesbo, entre molts altres.
Un any després d’indagar en les causes de l’auge xenòfob, el periodista i professor manresà Joan Esculies parla sobre el binomi seguretat i llibertat a la novel·la "La gata" (Edicions de 1984), que sortirà el 21 de gener. Al maig, arribarà a les llibreries "Seràs la vall" (L’Altra), un relat distòpic ambientat en un poble on només hi ha dones escrit per la sallentina Irene Rubio, que va guanyar el Premi Documenta.
Julià de Jòdar publicarà "Les nits en blanc" (Comanegra), cinquè volum del cicle narratiu "L’atzar i les ombres", mentre que Màrius Serra versarà sobre l’atzar a "El mal entès" (Proa). Julià Guillamon serà protagonista per partida doble amb el recull de contes "Rascaparets" (Galaxia Gutenberg) i l'assaig "Nonell, Vallmitjana i els gitanos" (Edicions de 1984). L’amor i el perill són el motor de la nova novel·la d’Eva Baltasar, "Els peixos" (Club Editor). Proa publicarà "Habitacions compartides", de Blanca Busquets, un relat sobre un home i una dona que es coneixen a l’hospital.
Destaca també la nova versió de "Josafat" en el 120è aniversari de la publicació d’aquesta obra de Prudenci Bertrana, que treurà Ela Geminada. I Adesiara edita el clàssic "La vida i la mort d’en Jordi Fraginals", de Josep Pous i Pagès.
Traduccions de qualitat
En el capítol internacional, podrem llegir una nova edició d’"El meu amor Sputnik" (Empúries), la recerca interior de tres solitaris en el gran Tòquio, de Haruki Murakami; "Tinta i sang" (La Magrana), una de les primeres novel·les de la Nobel Han Kang en to de gènere negre. La Segona Perifèria ens servirà "La pell", de Curzio Malaparte, situada al Nàpols alliberat de 1943, i "Amada", de la Nobel Toni Morrison, protagonitzada per una esclava fugitiva. D’Iris Murdoch podrem llegir la novel·la "El príncep negre" (Edicions de 1984) sobre un home a qui no deixen viure en pau quan es jubila, i els assaigs recollits a "Existencialistes i místics" (Edicions 62). Angle publicarà "Comiats", de Julian Barnes, que tracta del final de la vida; i de Raig Verd sortirà "Un gra de blat", de Ngũgĩ wa Thiong'o, ambientada en la prèvia de la independència de Kènia.
En el centenari de la mort d’Antoni Gaudí, Comanegra publicarà l’assaig gràfic "La Sagrada Família i l’èxtasi", de Salva Rubio i Agustín Comotto. De Periscopi tindrem "Un aladí i dues llànties", on Jeanette Winterson parla en clau biogràfica de la literatura com a via d’escapament. Albert Velasco treurà "Les pintures de Sixena" amb Pòrtic; Pol Guasch parlarà del dol per la mort del pare a "Relíquia" (Anagrama); Ali Smith signa "Una Woolf pròpia" (Raig Verd), on repensa la figura de Virginia Woolf i Gisèle Pelicot, violada per cinquanta homes estan inconscient, és l’autora d’"Un himne a la vida. La vergonya ha de canviar de bàndol" (Ara).
Subscriu-te per seguir llegint
- La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Les víctimes dels pares helicòpter: «Molts joves entren al món laboral i s’adonen que les coses són més difícils del que els havien pintat a casa»
- Jutgessa als 23 anys en temps rècord: l’esprint de 18 mesos d’una jove que creu en la “justícia de trinxera”
- El Doctor en Ciències Físiques Joan Jorge Sánchez posa en dubte els 68 morts a l'any per contaminació a Manresa
- La Sira, de Sant Fruitós, primer nadó de l’any de la Catalunya central
- Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil
- Començar l'any a l'altra punta del món: «No hem vingut a fer calaix sinó a viure el país»
- Descoberta una sala de pòquer clandestina en un restaurant de Sant Fruitós: hi ha 22 denunciats