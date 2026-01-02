«Max Rock» de Ràdio Sant Joan celebra una festa de ràdio en directe, aquest dissabte
Conduït per Jaume Estruch, el veterà espai va arribar el passat desembre al número 100
El programa es farà al local La Verbena de la població bagenca i l'entrada és gratuïta
Redacció
Manresa
Si el juliol del 2024 celebrava el 40 aniversari de la seva primera emissió, aquest desembre, després de la celebració del número 100 (el dia 11), el programa de Ràdio Sant Joan Max Rock de Jaume Estruch, celebrarà aquest dissabte una emissió especial del programa que es farà al local La Verbena de Sant Joan. Serà una sessió de ràdio en directe més una festa rockera, que començarà a les 9 del vespre. L'entrada és gratuïta i hi haurà servei de barra més brasa. El programa, que abraça des del rock and roll al hevy metal, passant pel punk , el rock progressiu o el jazz rock, es pot escoltar tots els dijous a les 11 de la nit.
