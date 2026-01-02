Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Anuari 2025Pòquer il·legalÈric MontesEpisodi de fredMaternitatNecrològiquesIncendi estació d'esquí
instagramlinkedin

«Max Rock» de Ràdio Sant Joan celebra una festa de ràdio en directe, aquest dissabte

Conduït per Jaume Estruch, el veterà espai va arribar el passat desembre al número 100

El programa es farà al local La Verbena de la població bagenca i l'entrada és gratuïta

Jaume Estruch, al mig de la fotografia i amb samarreta blanca, en la celebració del 40è aniversari de la primera emissió, el juliol del 2024

Jaume Estruch, al mig de la fotografia i amb samarreta blanca, en la celebració del 40è aniversari de la primera emissió, el juliol del 2024 / Arxiu particular

Redacció

Manresa

Si el juliol del 2024 celebrava el 40 aniversari de la seva primera emissió, aquest desembre, després de la celebració del número 100 (el dia 11), el programa de Ràdio Sant Joan Max Rock de Jaume Estruch, celebrarà aquest dissabte una emissió especial del programa que es farà al local La Verbena de Sant Joan. Serà una sessió de ràdio en directe més una festa rockera, que començarà a les 9 del vespre. L'entrada és gratuïta i hi haurà servei de barra més brasa. El programa, que abraça des del rock and roll al hevy metal, passant pel punk , el rock progressiu o el jazz rock, es pot escoltar tots els dijous a les 11 de la nit.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
  2. Les víctimes dels pares helicòpter: «Molts joves entren al món laboral i s’adonen que les coses són més difícils del que els havien pintat a casa»
  3. Jutgessa als 23 anys en temps rècord: l’esprint de 18 mesos d’una jove que creu en la “justícia de trinxera”
  4. El Doctor en Ciències Físiques Joan Jorge Sánchez posa en dubte els 68 morts a l'any per contaminació a Manresa
  5. La Sira, de Sant Fruitós, primer nadó de l’any de la Catalunya central
  6. Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil
  7. Començar l'any a l'altra punta del món: «No hem vingut a fer calaix sinó a viure el país»
  8. Descoberta una sala de pòquer clandestina en un restaurant de Sant Fruitós: hi ha 22 denunciats

Haruki Murakami i Han Kang tornen a les llibreries, que ja miren a Sant Jordi

Haruki Murakami i Han Kang tornen a les llibreries, que ja miren a Sant Jordi

Avenç Nacionalista de Manresa, una plataforma ciutadana que ja és partit polític

Avenç Nacionalista de Manresa, una plataforma ciutadana que ja és partit polític

Un conductor topa contra un arbre a la C-37, a l’altura de Santa Margarida de Montbui

Un conductor topa contra un arbre a la C-37, a l’altura de Santa Margarida de Montbui

Cancel·lat definitivament el Pessebre Vivent de Sant Fruitós

Cancel·lat definitivament el Pessebre Vivent de Sant Fruitós

Els Reis d'Orient arriben en ferrocarril a la Pobla de Claramunt i també visitaran la Molina

Els Reis d'Orient arriben en ferrocarril a la Pobla de Claramunt i també visitaran la Molina

Necrològiques del 3 de gener del 2026

Necrològiques del 3 de gener del 2026

«Max Rock» de Ràdio Sant Joan celebra una festa de ràdio en directe, aquest dissabte

«Max Rock» de Ràdio Sant Joan celebra una festa de ràdio en directe, aquest dissabte

Així ha estat l'arribada del Príncep Assuan a Manresa

Així ha estat l'arribada del Príncep Assuan a Manresa
Tracking Pixel Contents