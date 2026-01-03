2026 viurà un altre any gloriós per les sèries televisives
L'any ha començat amb el final de "Stranger Things" i tindrà punts àlgids com la tercera temporada d'"Euphoria", amb Zendaya, Sidney Sweeney i Jacob Elordi
Esteve Soler
La ficció televisiva ha experimentat un auge impensable en els darrers temps, i la mostra és la gran quantitat de produccions que arriben a les cadenes de televisió convencional i, sobretot, a les plataformes audiovisuals. Apuntem aquí deu sèries que no t'has de perdre.
«Stranger Things»
1 de gener. Netflix tanca una de les seves sèries emblema el primer dia de l’any amb un episodi final de més de dues hores de duració. La recepció de la darrera temporada és irregular per part del públic, però molts esperen veure els germans Duffer posar la cirereta al seu terrorífic pastís.
«The Pitt»
9 de gener. Després de guanyar els darrers premis Emmy, la segona temporada a HBO Max aspira a seguir demostrant que encara es pot ser original a la televisió explicant la vida dels metges. 15 episodis en temps real que exposen què passa durant 15 hores en aquest hospital de Pittsburg. .
«El caballero de los siete reinos»
19 de gener. L’ombra de Joc de trons és allargada i HBO Max continua adaptant l’univers de George R.R. Martin. 6 episodis sobre les aventures d’un cavaller, Ser Duncan, que busquen aportar versemblança i modèstia i evitar dragons i noblesa.
«Scarpetta»
11 de març. Nicole Kidman i Jamie Lee Curtis són les actrius i productores d’aquesta història sobre la metge forense a qui dona nom la sèrie. És l’adaptació de la nissaga de novel·les de Patricia Cornwell. Prime Video s’ha compromès com a mínim a mantenir l’aposta durant dues temporades.
«Euphoria»
Abril (sense data). Amb tres intèrprets del nivell de Zendaya, Jacob Elordi i Sidney Sweeney, és enorme l’expectativa al voltant de la tercera temporada. Sam Levinson ha promès més profunditat i maduresa en aquesta sèrie de HBO Max coneguda per la seva impecable identitat visual.
«Margo tiene problemas de dinero»
15 d’abril. Dues marques tan prestigioses com la plataforma Apple TV i la productora A24 són darrere d’aquesta sèrie sobre una jove escriptora que es veu obligada a tirar endavant amb un bebè acabat de néixer. Elle Fanning és la protagonista i la productora de la sèrie.
«Berlín y la dama del armiño»
15 de maig. Segona temporada de la preqüela que Netflix ha dinamitzat al voltant de la cèlebre La casa de papel, centrada en el lladre interpretat per Pedro Alonso, aquest cop amb l’afany de reunir el seu equip a Sevilla i fer veure que roben el quadre de Leonardo da Vinci.
«Lanterns»
Sense data d’estrena. Amb l’ànim de fer oblidar la pel·lícula de Martin Campbell, HBO Max fa renéixer el poderós personatge verdós dels còmics DC en una història de relleu generacional amb Kyle Chandler, Aaron Pierre i Nathan Fillion.
«Vision-Quest»
Sense data d’estrena. Disney+ espera recuperar l’interès dels seus subscriptors amb la sèrie del personatge Visión, que l’enfrontarà, entre altres, a Ultrón, un recuperat adversari dels Avengers. De fet, promet ser un pont narratiu amb el film Avengers Doomsday.
«Blade Runner 2099»
Sense data d’estrena. Una de les grans apostes de l’any de Prime Video és la continuació dels mítics films de Ridley Scott i Denis Villeneuve, en aquesta ocasió, 50 anys després. Humans i replicants s’enfrontaran de nou mentre les seves diferències són cada cop menors.
