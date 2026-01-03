EL 2026 CULTURAL (4): EL CINEMA
El cinema promet emocions fortes durant el 2026
L'adaptació de "Hamnet" que signa Chloé Zhao i els nous títols de Park Chan-Wook, Guerín, Almodovar, Nolan i Spielberg són alguns dels atractius del nou any cinematogràfic
Esteve Soler
Durant els primers mesos de l'any, arriben a les pantalles moltes de les pel·lícules que aspiren als grans premis, amb els Oscars al capdavant. De cinema, però, n'hi haurà molt i bo al llarg del 2026. Aquí fem una selecció de deu títols.
«Hamnet»
23 de gener. De Chloé Zhao. La directora de "Nomadland" torna al seu millor estat de forma amb l’adaptació de la meravellosa novel·la de Maggie O’Farrell. Jessie Buckley, en el paper protagonista de dona de Shakespeare, ja és favorita en les travesses pels Oscars.
«La tarta del presidente»
6 de febrer. Hasan Hadi. El premi del públic del darrer festival de Canes és una d’aquelles pel·lícules amb capacitat per emocionar qualsevol. En el film, situat a l’Iraq durant els anys vuitanta, una nena rep l’encàrrec de fer un pastís per a l’aniversari del president Saddam Hussein.
«No hay otra opción»
13 de febrer. De Park Chan-Wook. Amb una filmografia impressionant, amb obres mestres com "Old boy", el coreà ens presenta la seva darrera proposta, que s’endinsa en la vida d’un directiu disposat a assassinar a qui sigui per defensar la seva feina.
«Historias del buen valle»
13 de febrer. De José Luis Guerín. Amb el premi especial del jurat al darrer festival de Sant Sebastià per aquest documental, Guerín va repetir el mateix guardó de la celebrada "En construcción", però en aquesta ocasió ha posat la seva sensible mirada en un altre barri barceloní: Vallbona.
«El agente secreto»
20 de febrer. De Kleber Mendonça Filho. Enorme èxit d’aquest cineasta brasiler amb un thriller que denuncia les conseqüències de la dictadura en el seu país. Va guanyar el premi a Canes al millor director i al millor actor, Wagner Moura, a qui molts veuen també a prop de l’Oscar.
«Amarga navidad»
20 de març. De Pedro Almodóvar. El cineasta més prestigiós del país estrenarà en dates pròximes a Canes aquest drama sobre una directora de publicitat que perd la seva mare. El repartiment està integrat per Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia i Aitana Sánchez Gijón, entre altres.
«El dia de la revelación»
12 de juny. De Steven Spielberg. "Encuentros en la tercera fase" i "ET" van convertir Spielberg en el director dels extraterrestres per excel·lència. Tornarà al tema amb aquesta proposta que busca analitzar les conseqüències de fer públic al món l’existència d’objectes voladors no identificats.
«La odisea»
17 de juliol. De Christopher Nolan. La taquilla i els premis d’"Oppenheimer" van ser la consolidació definitiva de Nolan, que ha assumit l’enorme repte d’adaptar el relat clàssic d’aventures més emblemàtic. Els textos d’Homer arribaran amb un repartiment espectacular que obre Matt Damon.
«Dune: Messiah»
18 de desembre. De Denis Villeneuve. Dos dels films més esperats s’estrenaran el mateix dia, amb l’afany de marcar Nadal. El tercer lliurament de "Dune" aspira a tancar la nissaga amb un arc evolutiu que porti Paul Atreides a la transcendència.
«Avengers Doomsday»
18 de desembre. Dels germans Russo. Després d’uns anys molt irregulars, Marvel ho aposta tot a estirar el relat d’"Avengers Endgame" i enfrontar els herois més poderosos a un carismàtic Doctor Doom (Robert Downey Jr). Les xifres de visionats dels trailers que estan estrenant son increïbles.
