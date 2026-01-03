EL 2026 CULTURAL (3): EL TEATRE A BARCELONA
Ivan Padilla, Jordi Figueras i un 2026 amb estrenes per tots els gustos
La cartellera teatral barcelonina presenta una oferta extensa i variada, amb protagonisme pels dos manresans
La cartellera teatral de Barcelona és àmplia i variada. El 2026 arriba carregat de títols que prometen fer passar grans moments als espectadors d'un gènere a l'alça. En aquest article, proposem deu produccions que s'estrenaran en els propers mesos, amb especial esment a dos manresans, Ivan Padilla i Jordi Figueras.
«La reina lloba»
Teatre Nacional (TNC). Des del 4 de febrer. Maria Rodríguez Soto serà Margaret d’Anjou en un Shakespere de Pau Carrió.
«Tallar-se un peu amb una motoserra»
Sala Beckett. Des del 15 de gener. Barbara Mestanza escriu sobre un MeToo que té dues cares, el sentiment de culpa i les ombres de la denúncia.
«Les mans brutes»
Tantarantana. Des del 29 de gener. El manresà Ivan Padilla dirigeix la seva versió del text de Sartre sobre els ideals.
«Permagel»
Espai Texas. Des del 8 d’abril. La novel·la d’Eva Baltasar es farà teatre amb Victoria Spunzberg a la direcció i Maria Rodríguez Soto en la interpretació.
«Vània»
Romea. Des del 24 de febrer. Joel Joan revisita el clàssic de Txèkhov en un monòleg que dirigeix Nelson Valente.
«Retorn a Haifa»
Heartbreak. Des del 19 de març. Àlex Rigola porta a escena el drama palestí escrit per Ghassan Kanafani, amb el manresà Jordi Figueras en l’elenc.
«Dones valentes»
Teatre Lliure (Montjuïc). Des del 25 de febrer. El llibre de la periodista Txell Feixas arriba al teatre per parlar de lluita i dignitat a llocs com Síria i Afganistan.
«Casa de nines»
Àtrium. Des del 10 de febrer. El clàssic d’Ibsen sobre la lluita de la Nora per fugir de les convencions, dirigit per Raimon Molins
«La mare, el dimoni i jo»
Sala Versus Glòries. Des del 28 de gener. L’actor Oriol Grau exposa la cara fosca de la seva trajectòria -de la fama a l’oblit- en aquest monòleg d’autoficció.
«Els fills»
La Villarroel. Des del 7 de febrer. Emma Vilarasau, Mercè Arànega i Jordi Boixaderas són tres científics preocupats pel futur.
