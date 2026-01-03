Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Anuari 2025Pòquer il·legalÈric MontesEpisodi de fredMaternitatNecrològiquesIncendi estació d'esquí
instagramlinkedin

EL 2026 CULTURAL (2): LES EXPOSICIONS

2026, l'any que Manresa portarà el Frontal Florentí al Prado

Walker Evans, el mestre de Cabestany, Charlotte Perriand i Anna Moreno són alguns dels noms que els propers mesos seran protagonistes

Vista aèria del monestir de Sant Pere de Rodes, a l'Alt Empordà

Vista aèria del monestir de Sant Pere de Rodes, a l'Alt Empordà / MNAC

Toni Mata i Riu

Toni Mata i Riu

Manresa

Els grans museus i espais expositius de Barcelona tenen ara mateix en curs un grapat de mostres de gran interès, com la de Rodoreda al CCCB, Helen Levitt al KBr, "Tinta contra Hitler" al MNAC, "Miró i els Estats Units" a la Fundació Miró i "Ubú pintor. Alfred Jarry i les arts" al Picasso, entre altres. A mesura que vagin acabant la permanència, les substituiran altres no menys recomenables. Aquí fem una selecció de 10 exposicions que s'inauguraran aquest any.

El mestre de Cabestany

Museu Nacional d’Art (MNAC). Des del 19 de març. "Sant Pere de Rodes i el mestre de Cabestany: la construcció d’un mite" explora l’obra d’un mestre dels grans mestres del romànic català.

Chez Matisse

CaixaForum. Des del 27 de març. "El llegat d’una nova pintura" s’endinsa en la trajectòria de Matisse per explicar la influència en l’art dels segles XX i XXI.

Els Nabís

La Pedrera. Des de 6 de març. La mostra "Els Nabís. De Bonnard a Vuillard" presenta el llegat d’un grup actiu a finals del XIX a França, preocupat pel color.

La bellesa

Centre de Cultura Contemporània (CCCB). Des del 20 de maig. "El culte a la bellesa" aborda el concepte i la seva evolució, des del punt de vista de la filosofia, la història, l'art i la ciència.

Charlotte Perriand

Fundació Miró. Des del 16 d’octubre. Primera retrospectiva a l'estat de l’arquitecta Charlotte Perriand va ser de les poques dones que van entrar a l’Atelier Le Corbusier.

Walker Evans

KBr Fundació Mapfre. Des del 26 de febrer. "Now and then" presenta la figura d’un nom essencial de la fotografia moderna i un gran cronista visual dels Estats Units.

Àngel Jové

Museu Tàpies. Des del 19 de març. "Àngel Jové. De intactu" és la primera gran retrospectiva d’un artista multidisciplinar i considerat enigmàtic.

Anna Moreno

Museu d’Art Contemporani (Macba). Des del 4 de febrer. Reflexió sobre la temporalitat des de l’arquitectura utòpica de l’artista barcelonina.

Gòtic italià

El Prado (Madrid). Al maig. El Frontal Florentí de la Seu de Manresa s’exposarà a la mostra "A la manera d’Itàlia. Espanya i el Mediterrani, 1320-1420".

Notícies relacionades i més

Sergio Larraín

Colectania. Des del 22 de gener. "El vagabundo de Valparaíso" mostra l’obra del fotògraf xilè, amb una vuitantena d'imatges de carrer fetes al seu país.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents