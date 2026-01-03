Mor mossèn Climent Forner, el patriarca dels poetes berguedans
Ordenat sacerdot el 1952 i rector de Viver durant més de tres dècades, va ser un referent literari que va exportar la cultura berguedana arreu de Catalunya
El capellà i poeta berguedà Climent Forner Escobet, el fill de la Lola de ca la Guillema, com ell mateix es presentava, ha mort aquest dissabte 3 de gener als 98 anys. Nascut el 1927, Forner va dedicar la seva vida a defensar la catalanitat i la terra en els seus versos. Els darrers? La Nadala d'enguany, titulada Aquest nadal t'adoraré en silenci. Després de més de tres dècades a la rectoria de Viver, el 2024 es va traslladar a viure a la la Residència Nostra Senyora de Queralt de les Germanetes de Berga. El passat mes de maig, Berga va homenatjar-lo amb un acte que va repassar la seva extensa trajectòria i que va promoure Òmnium Cultural del Berguedà, Edicions de l’Albí, la biblioteca Ramon Vinyes de Berga, Grup de Viver i l’Ajuntament de Berga, conjuntament amb la família. La vetlla serà aquest diumenge al Tanatori Ferran de Berga (de 10 del matí a 1 i de 5 a 7 de la tarda) i la cerimònia serà dilluns, dia 5, a 2/4 de 12 del matí a l'església parroquial Santa Eulàlia de Berga.
Amb més d'un centenar de llibres publicats, l'extensió i transcendència de la seva obra, així com la qualitat i la seva visió del món i el fet de ser un referent literari que ha exportat la cultura berguedana arreu de Catalunya, li va valer, el 2019, el Premi d'Honor de Cultura del Berguedà. Un reconeixement que acompanya les notables distincions cíviques rebudes, entre les quals la de Fill Adoptiu de Navàs, de Viver i Serrateix i també de Berga, a més d'haver estat distingit amb la Medalla d'Or de la capital berguedana (1992). Forner també va rebre el XV premi Jaume I d'Acció Cívica i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1999). Durant quasi trenta-cinc anys (1989-2024) va servir les parròquies de Viver, Serrateix i Sant Joan de Montdarn; després d'una llarga etapa com a rector de Navàs. A principis del 2024 es va traslladar a viure a la residència de les Germanetes de Berga.
LA DARRERA NADALA
"AQUEST NADAL T'ADORARÉ EN SILENCI"
Aquest Nadal t'adoraré en silenci,
mig amagat en un racó de cova.
Infant, em sobren totes les paraules
enfront del crit callat del teu dolor.
No et deixaré mai sol a l'estacada,
com Tu tampoc a mi mai no m'hi deixes.
Junts fugirem del Zaire cap al Zaire
sota una pluja d'aliments i bombes.
El rei Herodes ha ressuscitat
fent impossible el somni del retorn.
Ai Natzaret, la llar dels innocents!
Aquest Nadal t'adoraré en silenci.
I, si brindem amb quatre amics a taula,
vessin les copes de xampany, de llàgrimes.
Nascut a Manresa el 1927, de mare berguedana, Climent Forner es va establir a la capital del Berguedà el 1936. Va ingressar al Seminari de Solsona, on va posar els fonaments de la seva formació amb mestratges destacats com els d'Antoni Palou, Ricard Penina, Josep Pont i Gol. Va ser ordenat sacerdot el 1952 al Congrés Eucarístic Internacional de Barcelona.
Des de ben aviat inicià una reeixida vida literària, que inclou un reguitzell de premis, entre els quals cal destacar la Viola d'Or als Jocs Florals de Barcelona, una bona colla de distincions a diversos Jocs Florals arreu del país i al 50è i 75è aniversari de la Coronació de la Mare de Déu de Queralt. La seva producció abasta, a part dels seus llibres en prosa i poesia, textos en antologies, col·laboracions, traduccions, i inèdits que, en conjunt, sobrepassen el centenar d'obres. Com Pel que fa als temes de la seva poesia, Climent Forner ha evolucionat a partir de dos eixos: el temps, que tot ho madura i, sobretot, la doble dinàmica de canvi de l'Església durant la segona meitat del segle XX.
En l'àmbit berguedà ha estat un promotor destacat de les activitats literàries; ànima del 'Grup de Viver', va impulsar la Biblioteca d'Escriptors del Berguedà, a més de la revista Quadern de Viver, i l'edició del goigs marians de tot el bisbat. Ha traduït de l'occità tota l'obra coneguda del trobador Guillem de Berguedà.
- Descoberta una sala de pòquer clandestina en un restaurant de Sant Fruitós: hi ha 22 denunciats
- La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Començar l'any a l'altra punta del món: «No hem vingut a fer calaix sinó a viure el país»
- Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil
- Jutgessa als 23 anys en temps rècord: l’esprint de 18 mesos d’una jove que creu en la “justícia de trinxera”
- Supervivent de l'incendi a l’estació d’esquí suïssa de Crans-Montana: 'Una bengala va incendiar el sostre i tothom cridava
- Pedroche i Escanes: dos estilismes que van marcar la Nit de Cap d’Any
- Sis ferits, dos d’ells greus, en un accident a la C-16 a Bagà