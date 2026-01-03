La vetlla de Climent Forner es farà aquest diumenge a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Berga
L'alcalde Ivan Sànchez destaca el paper social i cultural de qui ha estat "una figura cabdal a Berga i a la comarca"
El funeral se celebrarà aquest dilluns 5 de gener a l’església de Santa Eulàlia de la capital berguedana
Per protocol i per reconeixement. La vetlla de mossèn Climent Forner Escobet es farà aquest diumenge a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Berga, de 10 a 1 del migdia i de 5 a 7 de la tarda. Durant unes hores, la sala magna canviarà els preparatius per a la rebuda dels Reis per al comiat del poeta i capellà. Medalla d’Or de la Ciutat de Berga el 1992, com explica Ivan Sànchez, alcalde de la capital del Berguedà, "si la família ho demana", la Sala de Plens es posa a la seva disposició per retre homenatge al finat. Però, més enllà del que dicta el protocol, Forner, remarca Sànchez, "ha estat una figura cabdal en les darreres dècades en l'àmbit cultural de Berga i de la comarca".
L'alcalde de Berga ha volgut destacar, també, el "paper social" d'un mossèn molt estimat i amb una obra "reivindicativa de país que no estalviava la crítica en temes socials". A tall d'exemple, un dels poemes que va dedicar al tràgic accident a l'accident a la mina de Fígols, el 1975, en el qual van morir trenta miners: ”Furgaven mina endins a pic i pala / -talps que no veien mai la llum del sol- / per a trobar-hi l’alba, el pa dels fills, / la joia de l’esposa, no la mort.. al Berguedà". Per a Sànchez, que va treballar catorze anys al Museu de les Mines de Cercs, "pertanyia a aquella generació de capellans que estava més al costat del poble que dels estaments". Climent Forner, diu, ha estat "una figura transversal més enllà del seu vessant com a mossèn".
En un comunicat, aquest matí, l’Ajuntament de Berga lamentava la pèrdua del poeta i eclesiàstic i mostrava el seu condol i escalf a la família, amistats i persones properes de Climent Forner Escobet. Així mateix, agraïa la seva valuosa aportació cultural i la seva estima per la ciutat i la comarca.
El funeral per Climent Forner es farà aquest dilluns 5 de gener a l’església de Santa Eulàlia de Berga, a les 11.30 h.
