EL 2026 CULTURAL (5): ELS CONCERTS
2026: l'any dels múltiples concerts d'Oques Grasses i Rosalia
Barcelona és un punt rellevant de la geografia europea dels grans grups que fan gires planetàries i el 2026 no serà una excepció. La sesrovirenca Rosalía omplirà quatre dies el Palau Sant Jordi i Oques Grasses farà el mateix amb l'Estadi Olímpic.
The Kooks
3 de març. Sala Razzmatazz. Més de dues dècades d’àlbums i directes avalen la trajectòria de la banda britànica, una de les puntes de llança de la música indie de principi dels 2000.
Bad Gyal
20, 21 i 22 de març. Palau Sant Jordi. Aquest any promet ser intens per a Alba Farelo i els seus seguidors, ja que, a banda de la gira que la durà a liderar la propera edició del Primavera Sound i a grans escenaris d’arreu de la península, també està previst que l’artista llanci nou disc, encara sense títol ni data.
Rosalía
13, 15, 17 i 18 d’abril. Palau Sant Jordi. La gira més ambiciosa de la cantant catalana, que fa poc ha tret el disc "Lux", arrancarà el 16 de març a la ciutat francesa de Lió i farà quatre parades –amb entrades a la capital catalana– abans d’enfilar una gira mundial per recintes com el mític Madison Square Garden de Nova York.
Queralt Lahoz
18 d’abril. Sala Razzmatazz. Mentre Rosalía esgoti la seva última cita a Barcelona, la cantant de Santa Coloma de Gramenet Queralt Lahoz desplegarà a Razzmatazz un directe fruit d’una de les propostes més estimulants i amb més futur de l’escena nacional.
El último de la fila
3 i 7 de maig. Estadi Olímpic Lluís Companys. En una època de retorns daurats i nostàlgia efectiva, el duet barceloní format per Manolo Garcia i Quimi Portet farà dues parades a la capital catalana com a part de la seva gira de retrobament.
Bad Bunny
22 i 23 de maig. Estadi Olímpic. El cantant i wrestler portorriqueny també s’instal·larà dues nits a l’estadi de la muntanya de Montjuïc, en aquest cas per explotar el fenomen que l’ha convertit els darrers temps en una de les estrelles indiscutibles del panorama actual.
Public Image Ltd.
29 de maig. Sala Razzmatazz. La llegenda punk de John Lydon (excantant dels Sex Pistols) visitarà Catalunya a la primavera com a part de la seva gira titulada, no menys irònicament, This Is Not The Last Tour. El temps dirà.
The Weeknd
1 de setembre. Estadi Olímpic Lluís Companys. L’artista canadenc desplegarà tot el seu potencial sonor i visual amb un espectacle basat en els seus grans èxits i en temes del seu darrer àlbum, "Hurry Up Tomorrow".
Oques Grasses
5, 7, 9 i 10 d’octubre. Estadi Olímpic Lluís Companys. 2026 serà l’any del comiat del grup osonenc, protagonistes d’una de les estampes més recordades d’aquest darrer any: la fal·lera per aconseguir una entrada pel seu adeu dels escenaris. Havien de fer un concert i en signaran quatre.
Amaia
10 de desembre. Palau Sant Jordi. Consolidada ja com una de les figures del panorama estatal, la cantant sorgida del programa televisiu Operación Triunfo tancarà la temporada de grans concerts amb un recital al Sant Jordi que es presenta, també, com un punt i apart a la seva trajectòria musical.
