EL 2026 CULTURAL (6): ELS DISCOS
El 2026 arriba amb discos de Joan Dausà, Lana del Rey i Ferran Palau
La indústria musical continua facturant àlbums per donar a conèixer els nous treballs dels músics de més renom
Malgrat tot, encara hi ha discos. I molts d'ells, s'escoltin en format físic o digital, són esperats pels seus fans. Aquí tenim una selecció de deu àlbums que sortiran aquest 2026.
Asap Rocky
16 de gener. «Don’t Be Dumb». Mesos de silenci i especulacions envolten l’esperat nou àlbum del raper nord-americà, que va ser anunciat crípticament el novembre passat. Un dels rumors més insistents, un duet amb la cantant Rihanna, parella de l’artista.
Lana del Rey
Finals de gener (en data per concretar). «Stove». Ja fa temps que l’estatunidenca ha deixat enrere l’estatus d’estrella amb més coses a demostrar que a oferir. Amb el seu nou àlbum, que ha de sortir aquest mes, la cantant torna a l’estudi tres anys després.
Sleaford Mods
16 de gener. «The Demise Of Planet X». Qualsevol cosa que impliqui el descobriment de nou material del duet de Nottingham és, per força, una bona notícia. Amb aquest nou àlbum, el grup integrat per Jason Williamson i Andrew Fearn trenca tres anys de silenci, des de UK Grim.
Charli XCX
13 de febrer. «Wuthering Heights». L’esperada adaptació cinematogràfica de la novel·la d’Emily Brontë portarà sota el braç el nou disc de la cantant. Sense cap mena de dubte, un dels llançaments més esperats de l’any, a pantalles i altaveus.
Together Pangea
16 de gener. «Eat Myself». La trajectòria del trio californià -William Keegan, Danny Bengston i Erik Jimenez- no admet termes mitjos. A jutjar pels senzills coneguts fins aquest moment, el seu setè àlbum no serà una excepció, amb riscos sempre dignes de celebrar.
Ferran Palau
Sense data de publicació. Títol pendent. El 2026 és perfila, també, com l’any del retorn discogràfic d’un dels músics més singulars de l’escena cultural de casa nostra. S’espera que el músic de Collbató presenti un cinquè disc que reculli el testimoni a Plora aquí (2024).
Gorillaz
20 de març. «The Mountain». La banda virtual de Damon Albarn (veu i ànima de Blur) torna amb força al primer pla de l’actualitat per signar el seu vuitè llarga durada dos anys després de publicar Cracker Island.
Joan Dausà
Abril (en data per concretar). «Immortals». Aquesta primavera ha de ser el retorn, també, de Joan Dausà. Dotat d’un carisma i una capacitat innegable per connectar amb el seu públic, el nou disc del cantant de Sant Feliu de Llobregat apunta a ser un dels discos de la temporada.
La Ludwig Band
Sense data de publicació. Títol pendent. Un dels grups més en forma de l’escena catalana té previst passar per l’estudi durant el 2026 per segellar el seu retorn. La data de sortida de l’esperat nou àlbum, però, segueix sent un misteri i caldrà estar atents a les notícies que puguin sorgir.
Ca7riel y Paco Amoroso
Sense data de publicació. «Top of the Hills». L’èxit sobtat i la sobreexposició posterior al seu celebrat Tiny Desk han obligat el duet argentí a parar màquines durant una temporada. El seu nou treball, que apuntava a un dels discos de l’any, haurà d’esperar.
