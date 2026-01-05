El Bisbe de Solsona acomiada mossèn Climent Forner
Al funeral, fet a Berga, també hi ha assistit el vicari general, l’equip de govern i els partits de l’oposició de la capital berguedana
Josep-Rhys Vidal Vinyes
Les autoritats eclesiàstiques, polítiques i de la literatura han volgut ser presents a l'acomiadament de mossèn Climent Forner, el qui va ser Medalla d’Or de la ciutat de Berga i rector de Viver durant més de tres dècades. Han assistit a l'església de Santa Eulàlia de Berga Monsenyor Francesc Conesa, Bisbe de Solsona; mossèn Marc Majà, Vicari General; i capellans i diaques del bisbat que no s’han volgut perdre la cita, que s’ha allargat fins a una hora i mitja.
També han estat presents la gran majoria dels regidors de Berga, encapçalats per l'alcalde Ivan Sànchez (CUP). Així mateix, hi havia els principals representants de cada partit: Ramon Caballé (Junts), Abel García (PSC i Secretari General d’Esports del Govern), Moisès Massanes (ERC) i Judit Vinyes (BEGI).
Entre la representació literària, han estat presents el seu amic i editor Jaume Huch, i els poetes berguedans Toni Gol i Ramon Mujal.
L'encarregat de dur a terme aquesta missa ha estat el mateix Bisbe de Solsona. Durant els primers minuts d’aquesta, s’ha alternat les pregàries i l'acomiadament que ha fet Conesa amb música en directe a càrrec de l'Orfeó Berguedà i lectures d’alguns dels seus poemes. El bisbe ha dit que en la seva obra “hi podem trobar la seva ànima, humanitat, el bon humor i la seva il·lusió”. Un cop acabat, el mateix Conesa ha mullat la tomba per poder fer el sepeli.
Després que es fes entrega als assistents d’un poema com a forma d’agraïment per la presència, s’ha procedit amb els discursos. Per part de l'església, el Vicari General ha fet un recordatori de la seva trajectòria i, posteriorment, Ramon Gassó també ha mostrat el seu agraïment en nom de la parròquia de Santa Eulàlia i del Santuari de Queralt. En aquests discursos, s’ha recordat el seu tracte proper i la seva “preocupació per arribar a la gent més necessitada”.
Per també fer reconeixement a tota la feina de Forner en la literatura, Jaume Huch, li ha dedicat unes paraules i ha recordat versos del mossèn, a la vegada que li ha fet un poema de comiat. “No tenim ni paraules per agrair-li el què ha fet per nosaltres”, ha dit emocionat Huch. En la seva intervenció, també ha narrat els comiats que li han fet Xavier Pedrals, antic director durant més de 20 anys de l’arxiu del Comarcal Berguedà, i Joaquim Sala, poeta vallesà.
En aquests textos, s’ha destacat la seva contribució a la literatura catalana, com ho demostra la seva Viola d’Or als Jocs Florals. “Climent Forner és un dels darrers i millors testimonis de la doble vocació eclesiàstica i literària”, ha destacat en el seu text Pedrals. Per acabar, el nebot Climent Fernández també li ha dedicat unes paraules en representació dels seus familiars.
Un cop acabat l’acte, el Bisbe de Solsona i les autoritats eclesiàstiques presents han donat el condol als familiars, i posteriorment també s’han apropat a fer-ho les autoritats polítiques de la capital berguedana.
Mossèn Forner va morir aquest passat dissabte 3 de gener. Serà enterrat al cementiri de Berga en un nínxol de la família. Mossèn Josep Maria Vilaseca, rector de Berga destaca d’ell que “se sentia molt berguedà des de ben petit”. Ahir, es va fer la vetlla a la Sala de Plens de l’Ajuntament de la capital berguedana, i avui el poble de Berga s’ha acomiadat definitivament de Climent Forner.
