El documental del mes presenta un al·legat ecològic de Paolo Cognetti
L'autor de la novel·la "Les vuit muntanyes" debuta en el llargmetratge cinematogràfic com a director de la pel·lícula biogràfica "Estimada flor"
La projecció tindrà lloc aquest dijous, 8 de gener, a les 7 de la tarda a l'Espai Plana de l'Om de Manresa, amb entrada lliure
Cineclub Manresa i DocsBarcelona presenten avui el nou Documental del mes, "Estimada flor" (2024), una coproducció d’Itàlia i Bèlgica que es projectà en el prestigiós festival de Locarno.
"Estimada flor"
Itàlia i Bèlgica, 2024. Documental. 80 min. Format digital.
Direcció: Paolo Cognetti.
Música: Vasco Brondi.
Dijous, 8 de gener, a les 19 h, a l’Espai Plana de l’Om de Manresa.
Entrada lliure.
Paolo Cognetti (1978) ha esdevingut un dels escriptors italians més reconeguts de la seva generació. La seva novel·la més aclamada, "Les vuit muntanyes", guanyà l’any 2017 el premi Strega i fou adaptada al cinema, un lustre més tard, amb un resultat final valuós.
La seva obra està marcada essencialment per la seva passió per la muntanya i pels vincles intensos entre l’home i la natura. És molt comprensible, doncs, que el seu debut en el camp del llargmetratge segueixi explorant les seves principals preocupacions.
Efectes de la sequera
"Estimada flor" fou inspirada per la sequera de l’estiu del 2022, que afectà directament Cognetti perquè la seva casa en els Alps es quedà sense aigua. El film plasma l’expedició que va emprendre, juntament amb el director de fotografia Ruben Impens -es van conèixer en el rodatge de "Les vuit muntanyes"- i el seu gos Laki, pel massís de Mont Rosa.
Una aventura interior i exterior, en què el director/protagonista es va trobant amb tot un seguit d’amics i coneguts que no només treballen a la muntanya, sinó que, a més, tenen una profunda connexió amb ella: Marta Squinobal -una professora budista de meditació-, el seu pare Arturo -un guia amb una llarga trajectòria- i Sete Tamang -un antic xerpa de l’Everest que porta un refugi-, entre altres.
El creador italià ens proporciona un mosaic serè i clarivident que reflexiona sobre els funestos efectes del canvi climàtic i sobre el repte que hem d’assumir per modificar la preocupant dinàmica actual. Un al·legat ecològic que combina harmònicament un esperit crític i una visió esperançadora.
