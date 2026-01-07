Duna Salvador, cantant i productora musical: «Vaig estar a punt de dedicar-me a la ciència per por a la vida d’artista»
La cantant Duna Salvador va canviar el Bages per Londres amb un únic objectiu: dedicar-se a la música
Cantants amb una tècnica impecable i un carisma vertiginós com Taylor Swift, Rosalía, Sabrina Carpenter o Lady Gaga fan que sembli fàcil. Abans d’omplir grans recintes, elles també van haver d’invertir hores i diners per fer-se escoltar. Uns inicis difícils dels quals se’n parla poc. La navassenca Duna Salvador coneix bé aquests sacrificis: el 2022 va canviar el Bages per Londres amb un únic objectiu, viure de la música. I no és gens senzill.
Va començar a l’escola de música de Navàs als sis anys amb la guitarra i, als onze, amb el cant. Una de les primeres grans oportunitats va arribar amb la Jazzband Navàs-Súria, amb qui va gravar un disc amb el compositor Emilio Solla. Més endavant, al grup de versions Ultimàtom, tocant en festes majors, va guanyar versatilitat i presència escènica, però també li van créixer els dubtes sobre com enfocar la seva carrera. «Vaig estar a punt de fer el batxillerat científic per por a la vida d’artista», explica. «Sempre se’ns diu que és molt difícil. I em vaig plantejar tenir una segona opció per si sortia malament», diu. Va plantejar-se fer un grau en aquest àmbit, però va acabar entenent que «no podia forçar el futur».
Finalment va fer un batxillerat plàstic a Gironella. En acabar, va decidir estudiar producció musical per ser «autosuficient». «No tinc els diners per pagar aquesta figura cada vegada que tregui un tema», detalla.
Emigrar per estudiar
Els costos i la voluntat de fer música en anglès la van portar a Anglaterra, on va estudiar Composició i producció musical a la Universitat de Hertfordshire amb el suport de la família. Sense idealitzar l’experiència, ha viscut en residències i pisos compartits i ha treballat en feines allunyades de la música; actualment és supervisora d’una botiga de maquillatge. «Treballo per sobreviure i estalviar el que puc», detalla. «Quan no tens ningú que et subvencioni, ser artista és molt car», recalca.
Aquest 2026 vol demostrar el seu potencial. Vol treure la seva banda més salvatge amb el grup Mug, on és la veu principal. El grup, que es mou entre el rock i el punk, espera publicar el seu primer EP a finals d’any. També treballa per tancar concerts fora de Londres per donar-se a conèixer a més gent. Ho compaginarà amb la tasca d’enllestir el primer disc, ‘Harana’, que preveu estrenar en primavera. Serà experimental i fusionarà diversos estils com el folklòric, l’urbà i el pop.
El disc de Salvador funcionarà com a catarsi personal. Diu que hi compararà emigrar amb una relació tòxica, basant-se en la seva experiència personal. «M’estimo molt Catalunya, però si m’hi quedava, temia no trobar-me a mi mateixa», reflexiona. Per a fer-ho, farà un híbrid entre el català i l’anglès. El seu passat i el seu present, junts. Ara per ara, no té clar quina llengua definirà el seu futur. No sap si tornarà a casa, sent la persona qui volia convertir-se, o quedar-se a Anglaterra. L’únic que vol és «poder viure de la música», sigui al país que sigui.
