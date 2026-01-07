Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

"Interstellar" porta un gran Nolan a la sessió de The Atlantida Picture Show

El film del 2014 s'erigeix en una gran epopeia fantàstica sobre l'exploració espacial amb intèrprets extraordinaris com Matthew MacConaughey i Anne Hathaway

Anne Hathaway i Matthew McConaughey / FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

Jordi Bordas

Manresa

The Atlantida Picture Show ens ofereix aquest dijous a Bages Centre Manresa "Interstellar" (2014). Christopher Nolan -una de les veus més potents, ambicioses i talentoses de les últimes tres dècades- va afrontar el film després d’haver seduït amb "Memento" (2000), arravatat amb "El Caballero Oscuro" (2008) i hipnotitzat amb "Origen" (2010).

«Interstellar»

EUA, 2014. Ciència-ficció. 169 minuts.

Direcció: Christopher Nolan. Guió: Jonathan Nolan i Christopher Nolan. Música: Hans Zimmer. Intèrprets: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, David Gyasi, Jessica Chastain i MacKenzie Foy.

Avui dijous, 8 de gener, a les 21 h.

Bages Centre de Manresa.

El director anglès, que s’havia decantat en els últims anys per superespectacles rotunds, intel·ligents i fascinants, va rodar una producció de ciència-ficció que coincideix amb altres mostres d’aquest gènere filmades en el segle XXI perquè també diagnostica un futur imminent pessimista i apocalíptic.

"Interstellar" presenta una Terra amenaçada per uns problemes ambientals gravíssims. El seu final sembla inevitable, i per això la NASA planeja una missió consistent en cercar en una altra galàxia un planeta on l’ésser humà pugui gaudir d’una altra oportunitat. Cooper, un dels astronautes més reputats, haurà de deixar enrere els fills per embrancar-se en una aventura espacial farcida d’interrogants desassossegants.

Kubrick i Spielberg, referents

La influència de "2001: una odissea de l'espai" (1968), l’obra magna de Stanley Kubrick i de la ciència-ficció moderna, és més que ostensible. El creador britànic fusiona hàbilment la metafísica còsmica del mític títol del mestre americà i l’esperit sentimental i popular de Steven Spielberg, un dels seus referents declarats. Nolan ha dissenyat un laberint gegantí, una epopeia fantàstica -interpretada per un repartiment excels- que aposta molt fort per la grandiositat visual i la intensitat dramàtica. No s’erigeix en un dels seus millors treballs, però segueix revelant l’ímpetu poderós d’un gran cineasta que assumeix sense complexos els desafiaments més arriscats i majúsculs.

