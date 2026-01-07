"Interstellar" porta un gran Nolan a la sessió de The Atlantida Picture Show
El film del 2014 s'erigeix en una gran epopeia fantàstica sobre l'exploració espacial amb intèrprets extraordinaris com Matthew MacConaughey i Anne Hathaway
The Atlantida Picture Show ens ofereix aquest dijous a Bages Centre Manresa "Interstellar" (2014). Christopher Nolan -una de les veus més potents, ambicioses i talentoses de les últimes tres dècades- va afrontar el film després d’haver seduït amb "Memento" (2000), arravatat amb "El Caballero Oscuro" (2008) i hipnotitzat amb "Origen" (2010).
«Interstellar»
EUA, 2014. Ciència-ficció. 169 minuts.
Direcció: Christopher Nolan. Guió: Jonathan Nolan i Christopher Nolan. Música: Hans Zimmer. Intèrprets: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, David Gyasi, Jessica Chastain i MacKenzie Foy.
Avui dijous, 8 de gener, a les 21 h.
Bages Centre de Manresa.
El director anglès, que s’havia decantat en els últims anys per superespectacles rotunds, intel·ligents i fascinants, va rodar una producció de ciència-ficció que coincideix amb altres mostres d’aquest gènere filmades en el segle XXI perquè també diagnostica un futur imminent pessimista i apocalíptic.
"Interstellar" presenta una Terra amenaçada per uns problemes ambientals gravíssims. El seu final sembla inevitable, i per això la NASA planeja una missió consistent en cercar en una altra galàxia un planeta on l’ésser humà pugui gaudir d’una altra oportunitat. Cooper, un dels astronautes més reputats, haurà de deixar enrere els fills per embrancar-se en una aventura espacial farcida d’interrogants desassossegants.
Kubrick i Spielberg, referents
La influència de "2001: una odissea de l'espai" (1968), l’obra magna de Stanley Kubrick i de la ciència-ficció moderna, és més que ostensible. El creador britànic fusiona hàbilment la metafísica còsmica del mític títol del mestre americà i l’esperit sentimental i popular de Steven Spielberg, un dels seus referents declarats. Nolan ha dissenyat un laberint gegantí, una epopeia fantàstica -interpretada per un repartiment excels- que aposta molt fort per la grandiositat visual i la intensitat dramàtica. No s’erigeix en un dels seus millors treballs, però segueix revelant l’ímpetu poderós d’un gran cineasta que assumeix sense complexos els desafiaments més arriscats i majúsculs.
- Responsables de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena asseguren que els ocupants de l'avioneta d'emergència 'tenien la porta sense tancar, però va forta
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm
- Manresa viu una cavalcada molt lluïda, però amb entrebancs
- Un estafador aconsegueix 2.610 euros d'Althaia fent-se passar per un doctor de l'hospital
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Busca't a les fotos de la Cavalcada de Manresa 2026