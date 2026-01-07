Francesc Torralba guanya el Pla amb ‘Anatomia de l’esperança’ i David Uclés s’endú el Nadal de novel·la
Un assaig per orientar-se en temps d’incertesa i una relat que creua personatges històrics s’emporten els premis
Nico Tomás / Blanca Blay (ACN)
L’escriptor, filòsof i teòleg Francesc Torralba (Barcelona, 1967) ha guanyat el 58è Premi Josep Pla amb l’assaig ‘Anatomia de l’esperança’, i l’escriptor David Uclés (Úbeda, 1990) s’ha endut el 82è Premi Nadal amb la novel·la ‘La ciudad de las luces muertas’. L’obra de Torralba, que és catedràtic de la Universitat Ramon Llull, vol ser un mapa per orientar-se en temps d’incertesa a partir de la filosofia, la literatura i l’experiència humana. Per la seva banda, la novel·la d’Uclés comença en una Barcelona de postguerra a les fosques i creua èpoques i personatges històrics amb l’objectiu de tornar la llum a la ciutat. Les dues obres guanyadores es publicaran el 4 de febrer.
Tots dos han rebut el premi durant la tradicional vetllada literària que se celebra cada 6 de gener a l’Hotel Palace de Barcelona. Torralba és catedràtic de la Universitat Ramon Llull i doctor en Filosofia, Teologia, Pedagogia, Història, Arqueologia i Arts Cristianes. Amb aquest assaig, explora els mecanismes que sostenen l’esperit quan tot està perdut a partir de la filosofia, la literatura i l’experiència humana.
El Premi Josep Pla ha rebut en aquesta 58a edició un total de 42 obres provinents de gairebé tot l’àmbit catalanoparlant. La dotació econòmica del premi és de 10.000 euros. El jurat d’aquest any l’han format Montse Barderi, David Bueno, Jaume Clotet, Manuel Forcano i Glòria Gasch.
Per la seva banda, el 82è Premi Nadal ha recaigut en l’escriptor David Uclés per la seva novel·la ‘La ciudad de las luces muertas’. Uclés inicia la novel·la en una Barcelona de postguerra que, de cop, es troba a les fosques en un accident aparentment provocat per accident per una jove Carmen Laforet. Durant el relat, un grup de personatges coincidiran al mateix temps a la ciutat.
A la novel·la s’encreuen temps i èpoques diferents i hi apareixen personatges històrics com Antoni Gaudí, Roberto Bolaño, Mercè Rodoreda, Ana María Matute o Freddie Mercury, que hauran d’unir les seves arts per descobrir com tornar la llum a la ciutat. L’autor busca que la paraula, la pintura o la música actuïn com a consciència de la societat, despertant les seves emocions.
En aquesta edició del Premi Nadal s’hi han presentat un total de 1.207 obres, procedents d’Espanya i de tot el món. El premi està dotat amb 30.000 euros. El jurat l’han format Víctor del Árbol, Juan Luis Arsuaga, Inés Martín Rodrigo, Care Santos i Emili Rosales.
