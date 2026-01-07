Sant Fruitós dota amb 500 euros un nou concurs musical
L'Ajuntament vol donar veu al talent de grups i solistes en un certamen que se celebrarà la primera setmana de febrer
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages convoca un concurs per a músics, tan solistes com grups, amb un primer premi de 500 euros. La voluntat dels organitzadors és donar visibilitat al talent musical i proporcionar als artistes l'oportunitat de promocionar-se.
El certamen tindrà lloc durant la primera setmana de febrer i el termini per presentar propostes (maqueta i documentació) és el dimarts 27 de gener.
El primer premi està dotat amb 500 euros, el segon amb 350 euros, el tercer amb 250 euros i del 4t al 10è rebran 100 euros. El jurat estarà format per professionals vinculats al món de la música. Les bases es poden consultar a la pàgina https://tuit.cat/4cs09.
Els grups i solistes que resultin vencedors tindran el dret a actuar en l’escenari de les diferents edicions del Mercat de la Terra, que se celebra el tercer dissabte de cada mes al municipi bagenc.
- Responsables de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena asseguren que els ocupants de l'avioneta d'emergència 'tenien la porta sense tancar, però va forta
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
- Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm
- Manresa viu una cavalcada molt lluïda, però amb entrebancs
- Un estafador aconsegueix 2.610 euros d'Althaia fent-se passar per un doctor de l'hospital
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Busca't a les fotos de la Cavalcada de Manresa 2026