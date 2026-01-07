Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Fruitós dota amb 500 euros un nou concurs musical

L'Ajuntament vol donar veu al talent de grups i solistes en un certamen que se celebrarà la primera setmana de febrer

Fragment del cartell del concurs / IMATGE PROMOCIONAL

Toni Mata i Riu

Manresa

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages convoca un concurs per a músics, tan solistes com grups, amb un primer premi de 500 euros. La voluntat dels organitzadors és donar visibilitat al talent musical i proporcionar als artistes l'oportunitat de promocionar-se.

El certamen tindrà lloc durant la primera setmana de febrer i el termini per presentar propostes (maqueta i documentació) és el dimarts 27 de gener.

El primer premi està dotat amb 500 euros, el segon amb 350 euros, el tercer amb 250 euros i del 4t al 10è rebran 100 euros. El jurat estarà format per professionals vinculats al món de la música. Les bases es poden consultar a la pàgina https://tuit.cat/4cs09.

Els grups i solistes que resultin vencedors tindran el dret a actuar en l’escenari de les diferents edicions del Mercat de la Terra, que se celebra el tercer dissabte de cada mes al municipi bagenc.

