La Coral Sant Esteve i el Grup Vocal V9 canten els musicals
Les formacions de Viladomiu Nou i Balsareny sumen esforços en un muntatge amb uns 60 cantaires, dos solistes i orquestra de cambra
«Musicals de tots els temps» es farà aquest dissabte a Navarcles i després a Balsareny
Regió7
La Coral Sant Esteve de Balsareny i el Grup Vocal V9 de Viladomiu Nou s’uneixen de nou per tirar endavant un projecte conjunt. Els dos propers dissabtes, la suma de les dues formacions farà possible el muntatge "Musicals de tots els temps", que vol apropar els espectadors a un gènere amb molts seguidors. Les funcions se celebraran el 10 de gener, a les 19 h, a l’Auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles, amb entrada lliure, i el 17 de gener, a les 19 h, també, a la sala El Sindicat de Balsareny, amb entrades a la venda a la web de Fila 12.
La col·laboració entre ambdós conjunts ve de lluny i va donar recentment un dels seus fruits amb la participació compartida en el festival de cant coral de Moldàvia. En aquest nou viatge plegats, el V9 i la Sant Esteve se’n van al territori del teatre musical per fer destacar les seves capacitats vocals.
Marc Comabella portarà la batuta en una proposta que transitarà per alguns dels títols més emblemàtics del gènere. Així, el públic podrà escoltar peces de musicals tan coneguts i representats com ara "Rent", "Cats", "The Phantom of the Opera", "Les Misérables", "Gaudí" i "Mar i Cel", entre altres. D’aquesta darrera obra de Dagoll Dagom, precisament, ja en van fer els dos cors una interpretació en el 18è Festival Internacional de Cant de Moldàvia, el passat mes d’octubre. Xavier Ventosa, Núria Sarró, Guillem Vilar i el mateix Albert Guinovart signen les orquestracions.
El director del projecte, Marc Comabella, explica que «el fet de dirigir les dues corals per separat i la bona sintonia que hi ha entre els dos grups ens permet, de tant en tant, unir-nos i emprendre projectes conjunts que requereixen un gruix de veus destacat i que ens donen la possibilitat de jugar amb un repertori diferent de l’habitual». Comabella, així mateix, destaca el valor de l’acompanyament instrumental. «Haver creat aquesta petita orquestra de cambra per a l’ocasió permetrà al públic escoltar aquestes peces d’una altra manera, aportant-los una sonoritat nova i molt més rica», afegeix.
El muntatge, segons destaquen els promotors de la iniciativa, destaca per la seva dimensió sonora, ja que disposa d’un gruix de més de 60 cantaires i una orquestra de cambra en directe integrada per 11 músics: Sergi Renom (violí I), Àuria Iglesias (violí II), Júlia Brustenga (viola), Bernat Molas (violoncel), Ricard Figaró (contrabaix), Susana Jaén (flauta), Magda Camprubí (clarinet), Joan Ribera (oboè), Marc Monzonis (trompeta), Miquel Pinazo (percussió) i el balsarenyenc Marc Comabella, que és habitualment el director del dos cors, i que aquí assumirà tant la direcció musical com el teclat.
L’elenc d’aquest recorregut pel món dels musicals del Grup Vocal V9 i la Coral Sant Esteve quedarà complet amb les veus dels dos cantants solistes: la soprano Clara Renom i el tenor Paco Martínez, que interpretaran algunes de les àries i cançons del repertori.
La moianesa Renom va ser una de les actrius de la darrera producció de "Mar i cel" que durant mesos va fer estada al Teatre Victòria de Barcelona. En la posada en escena que va significar la cloenda de la llarga trajectòria de Dagoll Dagom, Renom va fer dos dels personatges, la mare del Saïd i la Teresa, als quals va aportar el seu talent com a cantant.
- Responsables de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena asseguren que els ocupants de l'avioneta d'emergència 'tenien la porta sense tancar, però va forta
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm
- Manresa viu una cavalcada molt lluïda, però amb entrebancs
- Un estafador aconsegueix 2.610 euros d'Althaia fent-se passar per un doctor de l'hospital
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Busca't a les fotos de la Cavalcada de Manresa 2026