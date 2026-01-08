Èxit musical
Joe Keery (Djo), el protagonista de ‘Stranger things’ que ha desbancat Taylor Swift a Spotify
L’actor que interpreta Steve a la sèrie de Netflix està de moda en la seva faceta musical amb la cançó ‘End of Beginning’
Marisa de Dios
Un dels protagonistes de ‘Stranger things’ ha destronat la totpoderosa Taylor Swift a Spotify. Es tracta de Joe Keery, conegut per interpretar Steve Harrington en l’exitosa sèrie de Netflix, que acaba d’arribar al final.
L’actor que ha lluitat contra Vecna i els seus demogorgons ha arribat al número u del Top Global de Spotify amb la seva cançó ‘End of beginning’, i ha desbancat del primer lloc la cantant nord-americana, que portava dos mesos de domini amb ‘The Fate of Ophelia’.
Gravada el 2022
La cançó de Keery que ara s’ha colat en les llistes d’èxits, ‘End of Beggining’, la va gravar el 2022, com a part del seu segon disc,‘Decide’. El tema ja es va viralitzar el març del 2024, sobretot a TikTok, tot i que l’actor utilitzava el nom artístic de Djo.
Nascut a Massachusetts el 1992, Keery fa 11 anys que està fent pel·lícules i sèries, tot i que sempre ha estat interessat per la música, com uns quants dels seus joves companys de ‘Stranger things’: des de Charlie Heaton (l’apocat Jonathan),que toca la bateria a la banda de rock Comanechi, Gaten Matarazzo, el tendre Dustin, que té una banda de versions anomenada Work In Progress, passant per l’espigat Finn Wolfhard (el valent Mike Wheeler), que canta i toca la guitarra a Calpurnia.
Abans de donar-se a conèixer com a Djo, Keery es va passar diversos anys vivint a Chicago, on va formar part de la banda Post Animal com a guitarrista i bateria.
El guaperes amb cabellera
Però l’èxit de ‘Stranger things’, en el paper del guaperes de l’institut amb cabellera que acaba convertint-se en un més de la colla d’Eleven i companyia el va animar a mudar-se a Los Angeles i el va obligar a deixar Post Animal, tot i que no la música.
Va començar llavors la seva carrera en solitari sota el pseudònim de Djo i va llançar el seu primer àlbum com a solista, ‘Twenty, twenty’. Paral·lelament, continuava participant en totes les temporades de ‘Stranger things’ (és a la sèrie des delsseus inicis) i en altres projectes cinematogràfics (Free Guy ) i televisius (‘Fargo’).
A la franquícia basada en la pel·lícula dels germans Coen, per exemple, és un ajudant del xèrif d’allò més xungo que mira de caçar la seva madrastra (Juno Temple) per ordre del seu despietat pare (Jon Hamm).
‘Look’ diferent
Per al pròxim disc de Djo alguns aventuren fins i tot una col·laboració amb la totpoderosa Taylor Swift, des que l’actor va coincidir amb la cantant d’‘Anti-Hero’ en uns estudis del Greenwich Village de Nova York, on ara resideix l’intèrpret.
A les seves publicacions promocionant la seva música apareix amb un ‘look’ molt diferent del que presenta com a actor, parapetat rere unes ulleres i una llarga melena. Però als seus fans els agrada fer referència a la seva sèrie més famosa en els seus concerts, on s’han vist pancartes que fan referència al dolent de la ficció de Netflix: «Escoltar Djo tot el dia manté allunyat Vecna».
