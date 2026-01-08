Mor Salvador Escribà, líder de La Salseta del Poble Sec, als 75 anys
Un ictus s'ha endut aquesta figura clau de la música popular catalana
Regió7
El músic i cantant Salvador Escribà ha mort aquest dijous als 75 anys a conseqüència d’un ictus, segons ha informat la revista Enderrock. El seu nom queda lligat per sempre a la història de la música popular a Catalunya i, molt especialment, a les festes majors.
Nascut a Bell-lloc d’Urgell, Escribà va ser l’ànima de La Salseta del Poble Sec, grup que va fundar a mitjans dels anys setanta juntament amb Pep Vercher. La banda va néixer el 1977 per actuar en un míting del PSUC i l’èxit d’aquella actuació va ser immediat. Des de llavors, La Salseta no va deixar de recórrer places i escenaris de tota Catalunya.
Impulsor musical
Abans de La Salseta, Escribà va formar part de Som… Indígenes, un grup de versions creat el 1964 que va guanyar el IV Concurs Provincial de Conjunts Musicals de Lleida el 1967. Amb La Salseta va enregistrar més d’una dotzena de discos, dos d’ells íntegrament en català, consolidant un estil propi que va marcar diverses generacions.
La seva influència va anar més enllà de l’escenari. Després de passar per diverses discogràfiques, va decidir crear el seu propi segell, Salseta Discos, des del qual va impulsar nombroses bandes emergents. Tal com recorda Enderrock, l’empresa va ser clau en els inicis del rock català i va publicar els primers treballs de grups com Sopa de Cabra i Umpah-pah.
El 2023, Escribà va idear, juntament amb els responsables de Huapachà Combo i de l’Orquestra Plateria, l’espectacle Sol d’hivern: Els músics que van acolorir les places, amb el qual es va inaugurar l’edició d’aquell any del festival BarnaSants.
La mort de Salvador Escribà suposa la pèrdua d’una figura clau de la música popular catalana, especialment vinculada al circuit de festes majors des dels anys setanta.
