L’aqüarel·la protagonitza les dues exposicions del gener a Manresa
Albert Canal recrea els espais de l’antiga línia ferroviària entre Manresa i Berga i Magalí Sitjes pinta paisatges i rostres femenins al Selves i Carner i les Escodines, respectivament
L’art de l’aqüarel·la s’expressa des d’avui i fins al 30 de gener en les dues exposicions que l’Ajuntament de Manresa obre al Casal de les Escodines i el Centre Cívic Selves i Carner. Les mostres protagonitzades per Albert Canal Bonavila i Magalí Sitjes Suaña volen exhibir les virtuts d’un gènere pictòric que té una tradició destacada a la capital bagenca i la comarca.
La proposta que s’inaugura al Selves i Carner porta el títol "El nostre tren" i presenta 27 aqüarel·les sobre la línia ferroviària de Manresa a Berga, avui en dia ja desapareguda però present en la memòria dels qui la van arribar a veure. El treball de l’artista permetrà els espectadors recordar o conèixer els indrets pels quals passava el carrilet, les parades i les estacions.
L’exposició ja ha passat per Cal Rosal, la biblioteca de Gironella, l’estació de Guardiola de Berguedà, els ajuntaments d’Avià i Olvan, la biblioteca de Berga i el consistori de Sant Julià de Vilatorta. Posteriorment a l’estada al centre cívic, farà estada al Casal de les Escodines de Manresa durant aquest mes de febrer. Més endavant, viatjarà a la biblioteca de Sant Jordi de Cercs i a la sala La Volta interiorisme de Navàs.
L’artista va pintar una peça per a la mostra del Selves i Carner que rememora la locomotora de vapor al seu pas pel costat del riu Cardener, a l’altra banda de la basílica de la Seu. La mostra estarà oberta cada dia, de dilluns a divendres, de 16 a 21 h, amb entrada lliure.
Més de vint anys de trajectòria
Albert Canal Bonavila es va iniciar en la pintura el 2002, a l’escola de pintura Belles Arts Francisco Valderrama de Gavà, i s’ha dedicat a les tècniques de l’oli i el pastel a més de l’aqüarel·la.
El dijous 15 de gener, la historiadora Rosa Serra Rotés oferirà la xerrada "De Manresa a Guardiola en tren: 1881-1973", al mateix centre cívic a les 19 h. La divulgadora cultural parlarà de l’impacte que va significar la línia de tren a nivell social, econòmic i identitari i què va implicar la seva pèrdua posterior. L’activitat serà oberta al públic.
Espais oberts
En les mateixes dates, el Casal de les Escodines hostatjarà l’exposició "De bell antuvi", de la manresana Magalí Sitjes Suaña. Els espais oberts, com els boscos, les marines, els camps i el cel són el tema principal de la trentena d’obres de l’artista que es poden veure. Així mateix, s’exposen dos rostres femenins de grans dimensions.
Magalí Sitjes es va iniciar en la tècnica de l’aqüarel·la fa cinc anys a l’Ateneu l’Harmonia de Sant Andreu del Palomar (Barcelona), un procés que va dur a terme després de formar-se en dibuix artístic a l’Escola Municipal d’Arts i Disseny de Vilanova i la Geltrú. Fins ara, la manresana ha participat en exposicions col·lectives del Grup de Pintors de Sant Andreu i, en l’actualitat, és alumna d’aqüarel·la a l’Associació d’Aqüarel·listes de Catalunya.
La mostra es pot visitar de forma gratuïta cada dia, de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16 a 20.30 h. Al febrer, s’intercanviarà amb l’exhibició d’Albert Canal Bonavila i farà estada al Centre Cívic Selves i Carner entre els dies 5 i 27.
L’activitat associada a l’exposició és una sortida d’urban sketching, que es farà el 17 de gener de 10 a 13 h organitzada per l’entitat Urban Sketchers Bages. L’inici es farà al Casal de les Escodines i al final es penjaran els dibuixos al vestíbul d’aquest equipament. La proposta està oberta a tothom que tingui ganes de dibuixar.
