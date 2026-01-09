Artistes bagencs de gran talent s’uneixen pels infants del Nepal
Manel Camp, que no podrà ser-hi per una pneumònia, ha aconseguit aplegar Carles Cases, Celeste Alías, Santi Careta, Mireia Pintó, Lídia Pujol i altres en un concert de la Fundació Vicente Ferrer que es farà diumenge al Kursaal
Més de 70 artistes pujaran aquest diumenge a la tarda (18 h) a l’escenari del teatre Kursaal de Manresa en el concert solidari Música per canviar el món, que organitza la Fundació Vicente Ferrer per poder ajudar infants amb paràlisi cerebral del Nepal. S’han sumat a la iniciativa artistes bagencs, o bé vinculats a la comarca, de gran talent: del pianista i compositor sallentí Carles Cases al duo jazzístic format per la cantant santjoanenca Celeste Alías i el guitarrista avinyonenc Santi Careta, de la mezzosoprano santfruitosenca Mireia Pintó a la cantautora barcelonina Lídia Pujol, establerta fa anys en una masia de la Segarra.
Però la llista artística continua amb els duets que formen el pianista sallentí David Moreno i la ballarina i acròbata Cristina Calleja; i el pianista David Sisó i la cantant Olga López, tots dos de Manresa. També amb els grups locals Els Convidats, que s’aplegaran de nou, i Zàping, amb les seves enèrgiques versions. A més, es podran escoltar formacions de potència vocal com la Coral Escriny de Santpedor, dirigida per Marc Reguant; i Esclat Gospel Singers, amb el pianista Ramon Escalé al capdavant. La imatge gràfica és de l’artista manresà Josep Morral.
Manel Camp no podrà ser-hi per pneumònia
La direcció artística ha anat a càrrec del pianista i compositor manresà Manel Camp, tot i que malauradament no podrà actuar a causa d’una pneumònia. Però ha estat gràcies al seu bon saber fer que tots aquests artistes s’han avingut a actuar, de manera altruista, per ajudar infants amb paràlisi cerebral del Nepal. Alba Centelles, tècnica de projectes de la Fundació Vicente Ferrer, assenyala que, ara que el gros de la feina ja està fet, diumenge «entre tots ens farem suport perquè tot vagi bé. Ara el més important és que el Manel es recuperi».
Aquest concert a Manresa, impulsat per Camp, es vol que es reprodueixi en altres indrets: «és molt xulo que Manresa sigui pionera», remarca Centelles. Un altre objectiu de la Fundació Vicente Ferrer, que suma 30 anys de presència a l’estat espanyol, amb Catalunya com a ubicació referent, és que es torni a establir un equip de voluntariat potent a Manresa, que es va esllanguir arran de la pandèmia.
