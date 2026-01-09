Jo Jet i Maria Ribot estrenen l'última cançó i demà s'acomiaden de Manresa
El trio publica aquest divendres una versió de la peça tradicional catalana "Rossinyol" el dia abans del darrer concert als Carlins
El grup manresà Jo Jet i Maria Ribot estrena avui divendres la seva darrera cançó, el dia abans del concert de comiat a Manresa que tindrà lloc a la sala Els Carlins. El trio format per Maria Ribot, Marina Lluch i Jordi Jet Serra han versionat el popular tema tradicional català "Rossinyol que vas a França", convertint-lo en un epíleg del seu últim disc, "Ribera" (2024). La peça es pot escoltar a les plataformes digitals i el videoclip a la xarxa youtube.
Jo Jet i Maria Ribot van anunciar fa uns dies que posaran punt final a la seva trajectòria de més d'una dècada en els dos concerts que oferiran el 15 de gener a la sala Jamboree de Barcelona. Prèviament, el duet reconvertit fa un temps en trio s'acomiadarà del públic de la seva ciutat, Manresa, amb una actuació al Teatre Els Carlins, aquest dissabte 10 de gener a les 20 h (entrades a 15 euros al web www.elscarlins.cat).
L'aturada de la reconeguda formació musical és indefinida i els seus integrants no han volgut donar pistes sobre un possible retorn o la creació d'un nou projecte.
Un cant col·lectiu
La versió de "Rossinyol" manté el cant de força col·lectiva i lluita per la llibertat de l'original i situa l'acció de la lletra de la cançó en el present "i pregunten al rossinyol com poden ser més elles mateixes", tal com expliquen en la nota feta pública: "les dues veus, tendres i properes, s'entrellacen amb moments de ràbia i alliberament, proclamant la força col·lectiva i la sororitat".
El videoclip dirigit per Luana Roca i Sònia Carné recupera imatges antigues en clau de ritual "per honrar la lluita i la memòria que ens ha dut a ser qui som avui". És, asseguren, l'esperit de "Ribera". En aquest sentit, la voluntat d'aquesta versió és oscil·lar entre la tradició i una nova sonoritat amb aires juganers, amb "un cant victoriós i hooligan" del qual es responsabilitza un cor de veus femenines.
La producció musical del tema és d'Ariana Abecasis i Víctor García és el responsable de la mescla.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
- Nandu Jubany queda aturat a trenta quilòmetres del final de l'especial en la primera jornada marató al Dakar
- Mor Toni González, de la popular Fonda Sant Benet, de Sant Fruitós, als 56 anys
- Els Mossos investiguen l’ordinador i el mòbil de Sergio Jiménez, l'‘streamer’ de Vilanova mort en directe
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Nova davallada de les temperatures: fins a -15 graus en la matinada més freda dels darrers cinc anys
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Gerard Farrés anuncia la seva retirada del Dakar per problemes físics