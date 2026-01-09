L'olesana Chanel actuarà en un Benidorm Fest amb nous presentadors
Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand i Lalachus conduiran el certamen musical, que tindrà lloc els dies 10, 12 i 14 de febrer.
Pedro del Corral
Els nervis estan a flor de pell. Queden 37 dies per a la final del Benidorm Fest 2026 i, a RTVE, després de rebutjar participar a Eurovisió per la presència d’Israel, estan tancant els últims detalls. La maquinària ja està ben greixada. Només faltava presentar oficialment els conductors de la cinquena edició, que se celebrarà el 10, 12 i 14 de febrer al Palacio La Isla de Benidorm: Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand i Lalachus van ocupar ahir Torrespaña per revelar les últimes novetats. "Som davant el festival més ambiciós de la música", va remarcar Sergio Calderón, el director. Les dades així ho avalen: els oients diaris han crescut un 23% i les reproduccions diàries s’han disparat un 63%.
"Estic com un nen amb sabates noves. Fa temps que busco aquest gir en la meva carrera. RTVE és l’últim gran lloc que em quedava per treballar. Mai he presentat un format d’aquesta envergadura, és un repte", va explicar un Jesús Vázquez emocionat. Després de tres dècades a la televisió privada, el presentador d’Operación Triunfo, Supervivientes i La Voz, entre altres programes, per primera vegada, fa el salt a la pública. Substituirà les encertadíssimes Paula Vázquez i Ruth Lorenzo.
Javier Ambrossi és l’altra gran novetat. El director de Paquita Salas, Veneno, La llamada y La mesías s’incorpora al certamen poc abans d’estrenar la pel·lícula La bola negra: "Adoro la televisió, ha sigut molt important en el meu desenvolupament. Estic en un moment personal en què necessito alegries. Estic obert a fer tot el que mai he fet abans. Quan tens tan clar alguna cosa, res pot sortir malament". Al seu costat, Inés Hernand. Porta cinc anys acostant el Benidorm Fest a les noves generacions: el seu llenguatge extravertit i desprejuiciat és la clau. "Mireu les audiències, aquí tot són èxits".
"Em torno boja"
També torna Lalachus després de participar l’any passat a La noche del Benidorm Fest, un especial que analitzava a La 1 la gala final. "Em torno boja", va dir entre crits abans de revelar l’artista convidat a la final: l'olesana Chanel celebrarà el cinquè aniversari de la seva gesta a Eurovisió amb SloMo. "Crearem moments que tots recordarem", va insistir Calderón. Ja tenen l’arsenal preparat.
Asha, Atyat, Dani J, Dora i Marlon Collins, Funambulista, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, Kitai, Ku Minerva, Luna Ki, Julia Medina i María León, Mayo, Mikel Herzog, Miranda i Baila Mama, Rosalinda, The Quinquis i Tony Grox i Lucicalys protagonitzaran el Benidorm Fest 2026..
