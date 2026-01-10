Neixen les Narradones per fer xarxa entre escriptores i il·lustradores
La manresana Isabel Palà i la surienca Eva Ferrer creen un moviment per unir les dones que expliquen històries al Bages i el Berguedà
La primera trobada se celebrarà demà a llibreria La Tempesta de Balsareny amb una taula rodona oberta a tothom
Dos verbs com "empoderar" i "visibilitzar" recorren un nou projecte que es posarà en marxa aquest diumenge amb el nom de Narradones. Una taula rodona a la Llibreria La Tempesta, de Balsareny, posarà el comptador en marxa d'un "moviment" que vol crear xarxa entre les il·lustradores i escriptores de les comarques del Bages i el Berguedà. "Muntem un espai de trobada per intentar que es generin més històries", explica la manresana Isabel Palà, cofundadora del projecte juntament amb la surienca Eva Ferrer.
"Ens vam conèixer amb l'Eva", que va escriure "Les plantes de l'avi", "signant llibres per Sant Jordi i al cap d'un temps ella em va trucar per explicar-me una idea que li rondava pel cap", recorda Palà, autora de l'àlbum infantil "On s'amaga l'avi?". "L'Eva va reflexionar que les dones que escrivim històries tenim poca xarxa, no ens coneixem", afegeix. A partir d'aquí, es va activar una iniciativa que vol ser "un punt de trobada a partir del qual neixin altres projectes".
El procés del llibre
Narradones es donarà a conèixer demà diumenge amb una matinal (de 10 a 13 h) oberta al públic que inclourà una taula rodona i un espai obert de networking. La sessió començarà amb una tertúlia que moderaran Ferrer i Palà i en la qual participaran l'escriptora Imma Cortina; la il·lustradora Cristina Zafra, creadora del logo de Narradones; Núria Gómez, llibretera de La Tempesta; Dolors Pardo, llibretera i editora de Parcir Edicions; i Natàlia Virgili, editora de Biennal Edicions i autora del llibre "La música de la Blau". L'entrada és lliure amb sistema de taquilla inversa. "Cadascú aporta el que creu oportú per continuar afavorint que es facin més activitats", explica Palà.
La taula rodona estarà oberta a preguntes de les assistents i, després, i fins al migdia, es muntarà un espai de networking per compartir dubtes, inquietuds i projectes. "La idea és que, si el primer dia va bé, muntarem alguna altra activitat cap a Sant Jordi", apunta la manresana. I entremig? "L'èxit d'aquesta jornada inicial serà que neixin sinèrgies entre les dones que vinguin", anota: "per exemple, si una escriptora té un llibre que vol publicar, pot trobar una il·lustradora". La convocatòria d'aquest diumenge "ha de ser una excusa per continuar-se veient. La tecnologia també fa que puguem estar més connectades". En aquest sentit, les promotores han obert un compte a Instagram, @narradones.
Bona acceptació inicial
La Catalunya central és un territori ric en escriptores, editores, llibreteres i editores. "Fins ara, podem dir que Narradones és el projecte de 'sí', en majúscules, perquè totes les dones amb qui hem contactat ens han dit que sí", explica Palà. La idea de la taula rodona és visibilitzar aquest potencial i compartir punts de vista "dels diferents moments del procés creatiu i de publicació d'un llibre". En aquest sentit, l'autora bagenca indica que "volem parlar de qüestions com la generació d'idees i de les maneres de moure un llibre per publicar-lo, de la feina d'una editora quan rep un mecanoscrit, de la presència dels llibres escrits per dones a les llibreries, ...".
"L'escriptura té veu femenina", reflexiona Palà sobre el paper desenvolupat al llarg de la història per mares i àvies que han explicat històries als fills. "Volem que vinguin dones de tots els perfils. En el món de l'escriptura encara hi ha un biaix", afegeix. I no es tanquen a la presència masculina: "si venen a escoltar i aportar, tothom és benvingut".
