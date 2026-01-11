Més de 80 músics de la regió central se solidaritzen amb els infants del Nepal
El músic Manel Camp, tot i que no hi ha pogut assistir per motius de salut, ha aplegat artistes com Carles Cases, Lídia Pujol, Santi Careta, Zàping i Els Convidats, entre molts d’altres, per celebrar els 30 anys de la Fundació Vicente Ferrer
Tota una barreja d’estils de música i d’artistes units per una mateixa causa: recaptar diners per a infants i criatures amb paràlisi cerebral del Nepal. El Teatre Kursaal de Manresa ha aplegat avui diumenge el concert solidari “Música per canviar el món”, una iniciativa organitzada per la Fundació Vicente Ferrer, i sota la direcció de Manel Camp, tot i que ha estat absent per malaltia, ha aconseguit reunir més de 80 músics de la regió central, o bé relacionats amb la comarca del Bages.
El concert, dividit en tres blocs, ha començat amb un tast d’òpera interpretat per Mireia Pintó, acompanyada del pianista Vladislav Bronevetzky. Tot seguit, Santi Careta ha sortit a l’escenari a actuar. Ho havia de fer acompanyant Celeste Alías, però la cantant va ser una altra baixa d’última hora per motius de salut. David Moreno i Cristina Calleja han interpretat una de les peces més espectaculars visualment, ja que han aconseguit combinar música i acrobàcies dalt l’escenari. Les actuacions de les corals Escriny i Esclat Gòspel també han estat molt aplaudides, tant per la qualitat interpretativa com per l’impacte visual de la nombrosa presència d’artistes.
L’acte també ha deixat espai per a la reivindicació actual del sector de la pagesia. Olga López, acompanyada al piano per David Sisó, ha interpretat Cançó de suburbi, de Josep Maria de Sagarra. Ja en el tram final, i tot que el concert s'ha allargat més de dues hores, el grup Zàping, amb Ramon Escalé, han aconseguit concloure una onada de solidaritat amb cançons animades i conegudes per les més de 500 persones que s'han reunit al teatre.
La vetllada ha estat conduïda per la periodista manresana Núria Bacarditi ha convertit el Kursaal en una mostra de compromís cultural i social, amb l’objectiu de garantir un futur més digne als infants amb discapacitat del Nepal.
